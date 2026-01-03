Mancano pochi giorni al ritorno di Uomini e donne su Canale 5: le prime puntate del 2026, infatti, andranno in onda dal 7 gennaio e saranno dedicate sia agli Over che ai giovani del cast. Secondo le anticipazioni del web, Mario Lenti rifiuterà Gemma Galgani per l'ennesima volta e si avvicinerà alla dama Maria G. Cristiana Anania, invece, comunicherà a tutti la sua intenzione di conoscere solo Ernesto Passaro e Federico Cotugno fino al giorno della scelta.

Inizio di anno amaro per Gemma

La prossima settimana riprenderà la programmazione di Uomini e donne: dal 7 al 9 gennaio, infatti, andranno in onda tre nuove puntate, per la precisione appuntamenti che sono stati registrati circa un mese fa.

Le anticipazioni del web svelano che Gemma e Mario saranno messi a confronti dopo il ballo che aveva fatto crollare la dama (con tanto di intervento del medico su richiesta di Tina), ma il loro rapporto non cambierà.

Il cavaliere, infatti, comunicherà a Galgani la sua decisione di non voler tornare indietro: per la protagonista del trono Over, dunque, arriverà l'ennesimo rifiuto nel giro di pochi mesi.

Lenti, inoltre, uscirà a cena con Maria G, si troverà molto bene e la bacerà più volte lontano dai riflettori: questo per Gemma sarà un brutto colpo, infatti farà molta fatica ad accettarlo e a voltare pagina.

Simone cambia tronista a Uomini e donne

Da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio, però, andranno in onda anche momenti dedicati al trono Classico: Cristiana, in particolare, deciderà di rinunciare alla conoscenza con Simone.

La tronista comunicherà a tutti che d'ora in avanti uscirà in esterna solo con Ernesto e Federico e poi, quando si sentirà pronta, farà la scelta.

Il pretendente "scartato", però, chiederà di poter prendere un caffè con Sara e lei dirà di "sì": dopo Jakub, un altro spasimante di Cristiana rimarrà in studio per frequentare la sua "rivale".

Tanti nodi da sciogliere dopo le vacanze

Se la programmazione su Canale 5 riprenderà il 7 gennaio, le registrazioni di Uomini e donne ripartiranno lunedì prossimo.

Il 5 e il 6 gennaio, infatti, sono previste le riprese di puntate che il pubblico potrà vedere in tv tra quasi un mese, ma sul web circoleranno le anticipazioni dettagliate di tutto quello che accadrà in studio tra i personaggi più chiacchierati del cast.

I fan non vedono l'ora di sapere come sono andate le esterne tra le troniste e i corteggiatori (si vocifera che Sara avrebbe portato fuori solo Jakub e Rainer, lasciando a casa Marco), se Gemma è riuscita a dimenticare Mario, se c'è stato un riavvicinamento tra quest'ultimo e Magda come si dice da quando sono stati fotografati a cena insieme in un ristorante durante le vacanze di Natale.