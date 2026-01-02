Oggi, venerdì 2 gennaio, è stata ufficializzata la data in cui riprenderà la regolare programma di Uomini e donne. Come ha anticipato la pagina X della trasmissione, le nuove puntate saranno trasmesse da mercoledì 7 a partire dalle ore 14:45. Le anticipazioni del web svelano che si ripartirà da Sara Gaudenzi e della strigliata che farà a Marco Veneselli e Jakub Bakkour in studio. Flavio Ubirti, invece, non apparirà agli Elios e non si parlerà di lui finché non annuncerà la scelta.

Gli spoiler delle prime puntate del 2026

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e donne su Canale 5: in queste ore si è saputo che il dating-show tornerà mercoledì 7 gennaio, quindi a quasi tre settimane di distanza dall'inizio della pausa per le vacanze di Natale.

Vi siamo mancati? Dopo la pausa delle feste, torniamo anche noi 🤩 Appuntamento mercoledì 7 gennaio alle 14.45 su Canale 5! #UominieDonne pic.twitter.com/HIL7P341aC — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 2, 2026

Le prime puntate del 2026 sono state registrate quasi un mese fa, quindi sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che il pubblico vedrà sul piccolo schermo.

Dal 7 al 9 gennaio, in particolare, sarà dato spazio a Sara e ai rimproveri che farà a due suoi pretendenti: la tronista si lamenterà del fatto che né Jakub né Marco la starebbero corteggiando come vorrebbe, anzi secondo lei sarebbero più concentrati a rivaleggiare tra loro che a conquistarla.

La giovane inviterà i suoi spasimanti a metterla al primo posto, a dimostrarle l'interesse che dicono di provare per lei e soprattutto a smetterla di litigare in studio e in esterna.

Si avvicina la scelta di Flavio a Uomini e donne

Alle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 7 al 9 gennaio, non si parlerà mai di Flavio perché lui non sarà in studio.

Come rivelano le anticipazioni del web, il ragazzo salterà diversi appuntamenti che andranno in onda all'inizio del 2026 e poi riapparirà agli Elios per annunciare la scelta.

Entro la fine del mese, infatti, dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 il fidanzamento tra il tronista e Nicole, un momento che è stato registrato il 15 dicembre scorso.

I fan più impazienti, infatti, sanno già che Flavio ha detto "no" a Martina e si è legato alla corteggiatrice che piaceva di meno al pubblico a casa.

Le anticipazioni sugli Over

Fino al 9 gennaio, però, a Uomini e donne sarà dato spazio anche ad alcuni componenti del parterre Over.

Gemma, ad esempio, proverà a riproporsi a Mario ma per l'ennesima volta riceverà un "no"; Sabrina, invece, racconterà della notte che ha passato con Carlo, ma frenerà quando lui le chiederà di lasciare il programma insieme.

Il comportamento della dama spingerà Tina a criticarla duramente: tra le due nascerà un battibecco, dopodiché la protagonista del trono Over uscirà dallo studio in lacrime perché ferita dalle parole dell'opinionista e dalla mancata difesa del cavaliere che sta frequentando.