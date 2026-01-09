In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha svelato la data in cui ci sarà la fine del percorso di Cristiana Anania a Uomini e donne. Su Instagram, infatti, l'esperto di gossip ha anticipato che la tronista farà la scelta nel corso delle riprese di lunedì 12 gennaio, ovviamente salvo cambi di programma come un possibile rinvio a martedì 13. In rete si vocifera che Ernesto Passaro sarebbe favorito su Federico Cotugno, ma l'ultima parola sarà della 23enne che sta cercando l'amore in tv da diversi mesi.

L'epilogo del trono di Cristiana

Mancano pochi giorni alla seconda scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

Se Flavio si è fidanzato con Nicole quasi un mese fa (la puntata deve ancora andare in onda), Cristiana prenderà una decisione tra Ernesto e Federico all'inizio della prossima settimana.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, la tronista concluderà il proprio percorso nel corso delle riprese di lunedì 12 gennaio (il tutto potrebbe slittare a martedì 13 per volontà della redazione).

Dopo aver passato un'intera giornata con entrambi i suoi corteggiatori, la 23enne di Palermo è pronta a fare il nome della persona con la quale vorrebbe avere una relazione lontano dalle telecamere, e i fan scopriranno chi è leggendo le anticipazioni della registrazione che ci sarà subito dopo il weekend.

Chi è il corteggiatore favorito secondo i fan di Uomini e donne

Cristiana sta frequentando due ragazzi da circa quattro mesi, e in diverse occasioni ha ammesso che le piacciono molto entrambi.

Chi guarda Uomini e donne, però, ha la sensazione di sapere come potrebbe concludersi il percorso della 23enne, soprattutto dopo aver visto le ultime puntate che sono andate in onda su Canale 5.

Un parere condiviso da tanti spettatori del dating-show è che la preferenza finale della tronista potrebbe ricadere su Ernesto, ovvero sul corteggiatore più fumantino e passionale.

A pochi giorni dalla registrazione della scelta, dunque, Federico sarebbe sfavorito, ma Cristiana potrebbe stupire tutti proprio come ha fatto il collega Flavio quando si è fidanzato con Nicole anziché con Martina.

Quando va in onda la scelta di Flavio

La pausa natalizia di circa tre settimane ha rimandato di parecchio la fine del trono di Flavio, o meglio la sua messa in onda su Canale 5.

Il ragazzo ha concluso il proprio percorso a Uomini e donne il 15 dicembre (giorno in cui è stata registrata la sua scelta), ma i telespettatori non lo vedono in tv da molto tempo e non sanno ancora quando sarà trasmessa l'ultima parte della sua avventura.

Salvo ulteriori slittamenti, il fidanzamento tra Flavio e Nicole dovrebbe andare in onda tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, ma ad oggi non c'è ancora una data certa.