Cristiana Anania ha concluso la sua avventura a Uomini e donne una decina di giorni fa, e non manca molto alla messa in onda della fine del suo trono. Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sul web, la scelta della tronista sarà trasmessa su Canale 5 entro il 2 febbraio (potrebbe iniziare venerdì 30 gennaio e proseguire il lunedì successivo), dopodiché lei ed Ernesto Passaro potranno iniziare a mostrarsi insieme sui social.

La data della seconda scelta della stagione

Manca poco alla messa in onda della seconda scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne: dopo Flavio, anche Cristiana ha trovato l'anima gemella e presto il pubblico vedrà come si è concluso il suo trono.

La giovane si è dichiarata a Ernesto nel corso di una puntata che è stata registrata a metà gennaio (per la precisione lunedì 12), ma nelle ultime ore si è saputo che il lieto fine tra i due ragazzi sarà trasmesso su Canale 5 entro il 2 febbraio.

La tronista e il corteggiatore, dunque, potranno cominciare a condividere foto e video di coppia a circa due settimane di distanza dall'inizio della loro storia d'amore: il regolamento del format precede che chi si sceglie non può mostrarsi né in giro né sui social finché non va in onda l'ultima puntata alla quale hanno partecipato.

Come va la storia fuori dagli studi di Uomini e donne

Come detto in precedenza, Cristiana ha scelto Ernesto il 12 gennaio e da quel giorno sta condividendo la quotidianità con lui.

Stando alle indiscrezioni che sono trapelate in questo periodo, la tronista e il corteggiatore di Uomini e donne sarebbero felicissimi e molto innamorati: si dice che subito dopo il fidanzamento davanti alle telecamere, ci sarebbero state le presentazioni in famiglia.

Novità in arrivo sul trono di Sara

Nell'attesa di vedere la scelta di Cristiana in tv, i fan di Uomini e donne si stanno interrogando su quello che accadrà a Sara nelle registrazioni che sono in programma il 27 e il 28 gennaio.

La scorsa settimana, infatti, la tronista è rimasta con un solo corteggiatore e ha chiesto alla redazione di poter conoscere nuove persone: nel caso non dovessero arrivare altri pretendenti, la ragazza sarà costretta ad abbandonare la trasmissione.