Manca poco alla messa in onda della prima scelta della stagione 2025/2026 di Uomini e donne: dopo un mese d'attesa, i fan stanno per assistere all'epilogo del trono di Flavio Ubirti. La registrazione in cui il ragazzo si è dichiarato a Nicole Belloni sarà trasmessa a partire dal 15 gennaio, ma solo da venerdì 16 i telespettatori potranno vedere come si è formata la prima coppia di questa edizione del dating-show.

La scelta in tv dopo un mese

Da più di un mese si sa come si è concluso il percorso di Flavio a Uomini e donne, ma i telespettatori vedranno la sua scelta solo a partire dal 16 gennaio.

Oggi, giovedì 15, sarà trasmessa su Canale 5 la prima parte della registrazione in cui il ragazzo ha fatto il nome della sua corteggiatrice preferita, ma per vedere la nuova coppia si dovrà aspettare almeno il giorno successivo (se non lunedì prossimo).

Il tronista è fidanzato con Nicole dallo scorso 15 dicembre, ma fino ad ora ha dovuto evitare di farsi vedere insieme a lei nel rispetto delle regole del programma al quale hanno partecipato.

Le anticipazioni del 15 gennaio

Su Witty Tv è stato pubblicato un video con le anticipazioni di quello che andrà in onda il 15 gennaio, e al suo interno non c'è nulla che riguardi Flavio e la sua scelta.

Oggi, dunque, i telespettatori assisteranno all'ennesimo confronto in studio tra Gemma e Mario: i due parleranno a lungo e la dama finirà in lacrime dopo un nuovo rifiuto.

Spazio poi a Sabrina e alla sua altalenante conoscenza con Carlo, ma anche alle pungenti critiche di Tina ai componenti del parterre Over che non le vanno a genio.

L'epilogo del percorso di Cristiana a Uomini e donne

In questi giorni, per la precisione lunedì 12 gennaio, un'altra tronista di Uomini e donne ha fatto la sua scelta.

Le anticipazioni del web svelano che Cristiana si è fidanzata con Ernesto dopo circa quattro mesi di frequentazione, e lo ha preferito a Federico tra lo stupore e l'emozione di tutti i presenti.

Per vedere questa nuova coppia, però, i fan dovranno aspettare qualche settimana: la scelta di Flavio andrà in onda da venerdì 16 gennaio, invece quella di Cristiana dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 all'inizio di febbraio.