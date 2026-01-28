A distanza di alcuni mesi dalla rottura con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto ha ritrovato l'amore. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, l'altra sera ha pubblicato la prima foto con il compagno Angelo, un ragazzo che non dovrebbe avere nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e che è accanto all'influencer da un po' di tempo.

Lo scatto che conferma la relazione

Raffaella è stata una delle corteggiatrici più amate dal pubblico di Uomini e donne, nonché uno dei personaggi più seguiti ed apprezzati anche dopo la fine del percorso nel dating-show.

La giovane è stata legata a Brando per un paio d'anni, poi la storia è finita per incompatibilità e altre divergenze caratteriali.

Nell'ultimo periodo si sono rincorse diverse voci su un possibile nuovo amore per l'influencer, e il 27 gennaio è stata lei stessa a confermarla pubblicato la prima foto con il ragazzo con il quale fa coppia da un po' di tempo a questa parte.

Su Instagram, infatti, Raffaella ha postato un selfie che ha fatto allo specchio mentre Angelo (così dovrebbe chiamarsi il nuovo fidanzato) la abbracciava con affetto.

La storia con Brando dopo Uomini e donne

Raffaella ha partecipato a Uomini e donne circa tre anni fa, e ha dato vita ad uno dei troni più amati e seguiti del recente passato.

Dopo aver rivaleggiato con Beatriz per più di cinque mesi, la ragazza è riuscita a conquistare il cuore di Brando e con lui ha lasciato il programma.

La storia tra il tronista e la corteggiatrice è stata contrassegnata da bei momenti e da periodi di crisi, una serie di alti e bassi che alla fine hanno portato entrambi a dire "basta".

Se Raffaella ha ritrovato il sorriso accanto ad Angelo, Brando ha fatto calare il silenzio sulla sua vita privata, quindi non si sa si è rifidanzato o se è ancora single.

Le coppie di questa edizione

Per ora nell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si sono formate due coppie: Flavio ha scelto Nicole un mese e mezzo fa ed è felicissimo con lei anche lontano dai riflettori.

Cristiana, invece, si è legata a Ernesto nel corso di una puntata registrata il 12 gennaio ma non ancora trasmessa su Canale 5: il lieto fine della tronista siciliana dovrebbe andare in onda lunedì 2 febbraio.