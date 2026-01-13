Oggi, 13 gennaio, il cast di Uomini e donne è tornato in studio per partecipare ad una nuova registrazione, l'ultima di questa settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese svelano che Gemma Galgani ha ricevuto un nuovo due di picche: Mauro ha deciso di interrompere la conoscenza dopo aver realizzato che la dama non avrebbe mai provato un interesse nei suoi confronti. Ciro Solimeno, invece, ha deciso di continuare l'avventura da tronista.

Un'altra delusione per Gemma

Nella registrazione di Uomini e donne del 13 gennaio è stato dato spazio sia ai tronisti che ai senior del cast.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete sul parterre Over, infatti, svelano che Gemma ha ricevuto un inaspettato rifiuto: dopo un paio di appuntamenti, Mauro ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama perché è convinto che lei non sarebbe interessata a frequentarlo seriamente.

Rosanna, invece, ha lasciato lo studio in lacrime per la scelta di Alessio di non portare avanti la conoscenza nel rispetto dell'amicizia con Giuseppe.

Sebastiano, infine, ha cominciato a corteggiare Elisabetta con fiori e altri gesti romantici.

Alta tensione nel parterre di Uomini e donne

Nelle ultime riprese di Uomini e donne ci sono stati diversi momenti di tensione, soprattutto tra le dame e i cavalieri del trono Over.

Secondo le anticipazioni del web, Gemma non ha gradito l'intervista di Mario a Verissimo e se ne è lamentata in studio dando vita all'ennesimo scontro con l'imprenditore per il quale ha perso la testa all'inizio della stagione.

Tra Edoardo e Alessio, invece, c'è stata una lite che sarebbe potuta sfociare in una rissa se non li avessero separati: i due sono arrivati faccia a faccia e non si sono risparmiati critiche e offese reciproche.

Ciro rimane sul trono

Un'altra anticipazione che è trapelata alla fine della registrazione di Uomini e donne del 13 gennaio, è quella sul futuro di Ciro nel programma.

Dopo averci riflettuto 24 ore, il ragazzo ha scelto di proseguire l'avventura nel dating-show nella consapevolezza che la storia con Martina è un capitolo chiuso e oggi lui si sente pronto ad un nuovo amore.