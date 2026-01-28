Oggi, 28 gennaio, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di molte delle cose che sono successe all'interno degli studi Elios. Rosanna Siino ha chiuso con Alessio Pili Stella quando ha scoperto che lui è stato in intimità sia con lei che con Debora. Roberto Priolo e Agnese De Pasquale sono tornati come ospiti e lui le ha fatto la proposta di matrimonio.

Il ritorno della coppia a Uomini e donne

In queste ore stanno circolando in rete le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta nel pomeriggio, la seconda ed ultima di questa settimana.

Stando a quello che è emerso alla fine delle riprese del 28 gennaio, Alessio ha ammesso di essere stato in intimità sia con Rosanna che con Debora: la prima ha chiuso la conoscenza, la seconda va avanti ma con molti dubbi.

Roberto e Agnese sono tornati come ospiti e lui le ha fatto un'emozionante proposta di matrimonio.

Il parterre tra assenze e new entry

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni, la composizione del parterre Over era un po' diversa dal solito.

Il pubblico che ha partecipato alle riprese del 27 e 28 gennaio, infatti, ha raccontato che sia tra le dame che tra i cavalieri c'erano molti volti nuovi: la redazione, dunque, ha deciso di modificare un po' il cast probabilmente per evitare che le dinamiche siano sempre le stesse.

In questo periodo alcuni protagonisti del dating-show hanno saltato una o più registrazioni: Sabrina e Federico sono stati assenti la settimana scorsa, Mario e Arcangelo in questa.

Gemma tra crisi e nuove conoscenze

La protagonista assoluta delle ultime registrazioni di Uomini e donne è stata sicuramente Gemma, che è finita al centro delle dinamiche di questo periodo per le varie crisi che ha avuto in studio.

La dama è passata dal minacciare un addio definitivo al programma al lamentarsi per i tanti "no" che ha ricevuto dai cavalieri del parterre.

In quest'edizione Galgani ha perso la testa soltanto per Mario e, anche se ha provato a conoscere altri signori, ha sempre ceduto quando lui le ha chiesto di ballare o di fare un aperitivo.

A Verissimo, inoltre, la 76enne ha ammesso che è innamorata di Lenti e non ha smentito Silvia Toffanin quando ha paragonato questo sentimento a quello che provava per Giorgio Manetti molti anni fa.