Oggi, 23 gennaio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Cristiana Anania ha annunciato che nella registrazione successiva avrebbe fatto la sua scelta. Una fan che sostiene di aver assistito alla fine del percorso della tronista, ha scritto alla pagina Instagram Dariatvgossip come avrebbe reagito Federico Cotugno al "no": il corteggiatore, impietrito dalla delusione, avrebbe fatto fatica ad alzarsi dalla sedia.

L'indiscrezione sulla reazione di Federico

La scelta di Cristiana è stata registrata una decina di giorni fa, ma il pubblico di Canale 5 dovrà aspettare almeno un'altra settimana per vederla.

Oggi, 23 gennaio, una fan ha raccontato come avrebbe reagito Federico al rifiuto della tronista che ha corteggiato per circa quattro mesi davanti alle telecamere.

"Io ero presente. Non riusciva ad alzarsi dalla sedia, era impietrito dalla delusione. Era convito al 100% di essere la scelta", si legge in un messaggio che è stato postato sui social poche ore fa.

Il giovane pretendente, dunque, sarebbe rimasto spiazzato dalla decisione di Cristiana di fidanzarsi con Ernesto alla fine del percorso nel dating-show.

Cristiana ed Ernesto fuori dallo studio

Sono passate meno di due settimane da quando è stata registrata la scelta, ma Ernesto e Cristiana sono già stati avvistati e fotografati più di una volta fuori dagli studi di Uomini e donne.

Una sera alcuni fan hanno sorpreso la coppia in macchina con un cagnolino, invece Lorenzo Pugnaloni ha svelato che ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia e che tra i due procederebbe tutto a gonfie vele.

Come cambia il cast di Uomini e donne

Nell'ultimo mese a Uomini e donne ci sono state due scelte, quindi il numero dei tronisti del cast si è dimezzato.

Flavio si è fidanzato con Nicole a metà dicembre, invece Cristiana ha lasciato il programma in coppia con Ernesto il 12 gennaio.

Attualmente sul trono ci sono Ciro e Sara, ma i fan sperano nell'arrivo di qualche volto nuovo per ravvivare le dinamiche della versione giovani del dating-show, un po' in stallo in quest'inizio della seconda parte della stagione.

In rete c'è chi vedrebbe molto bene Jakub sulla poltrona rossa, ma anche chi si augura che i nuovi tronisti siano ragazzi alla prima esperienza davanti alle telecamere.