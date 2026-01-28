Sara Gaudenzi non ha partecipato alla registrazione di Uomini e donne del 27 gennaio, e neppure il suo unico corteggiatore era in studio. Lorenzo Pugnaloni non esclude che l'avventura della ragazza nel dating-show potrebbe concludersi in una delle prossime puntate, anche perché a brevissimo sul trono dovrebbe accomodarsi almeno un volto nuovo.

L'assenza di Sara in studio fa discutere

Con le scelte di Flavio e Cristiana e con il trono di Sara sempre più in bilico, il cast di Uomini e donne potrebbe subire una piccola rivoluzione.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrata il 27 gennaio, infatti, svelano che Guadenzi e Simone (il suo unico corteggiatore) non erano in studio: si dice che la ragazza potrebbe lasciare il programma da sola, soprattutto se non dovessero arrivare nuovi predententi per lei.

Lorenzo Pugnaloni sembra sposare quest'ipotesi, tant'è che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Capiremo meglio domani, ma a breve sarà presentata una nuova tronista".

L'esperto di gossip, dunque, ha svelato che la redazione avrebbe già scelto almeno una persona da inserire nel cast del trono Classico, e potrebbe trattarsi sia di un ragazzo che di una ragazza.

La disfatta dopo le eliminazioni di Marco e Jakub da Uomini e donne

Fino a poche settimane fa il trono di Sara era quello che appassionava di più il pubblico di Uomini e donne, ma dopo la pausa per le feste è cambiato tutto.

Sia Marco che Jakub hanno detto addio alla tronista e al programma, ribaltando completamente le sorti del percorso di lei.

Nelle ultime registrazioni, infatti, la giovane si è detta pronta ad andare avanti con Simone e con eventuali nuovi pretendenti, ma per ora non ci sono certezze sul suo futuro nel dating-show.

In arrivo nuove anticipazioni

Oggi, 28 gennaio, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne e Maria De Filippi dovrebbe occuparsi del trono di Sara.

In serata si saprà se la ragazza continuerà l'avventura grazie all'arrivo di nuovi corteggiatori, oppure se sarà costretta ad abbandonare il programma proprio per mancanze di pretendenti (come è successo nel recente passato ad Alessio Pecorelli e Michele Longobardi).