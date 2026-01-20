Oggi, 20 gennaio, c'è stata la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di gran parte delle cose che sono accadute tra i personaggi più discussi del cast. Nel corso delle riprese, dunque, Gemma Galgani si è scontrata con Mario Lenti, ha minacciato di lasciare il programma per sempre ed è uscita dopo un piccolo malore. Tina Cipollari non era presente.

La sfuriata di Gemma

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 20 gennaio si è parlato soprattutto di alcuni componenti del parterre Over, in particolare di quelli che sono al centro delle dinamiche più interessanti di questo periodo.

Gli spoiler che stanno circolando al termine della registrazione odierna, dunque, svelano che Gemma si è lamentata perché Mario non le ha fatto gli auguri di compleanno, poi ha discusso con Tinì Cansino e ha minacciato di abbandonare il programma definitivamente.

Nel corso della sua sfuriata, Galgani si è sentita poco bene ed è andata dietro le quinte, così il tronista Ciro l'ha rincorsa e le ha portato un po' d'acqua per provare a farla calmare.

Tina Cipollari era assente probabilmente perché impegnata con le riprese di Striscia la notizia.

I senior tra confronti e conoscenze interrotte

Nelle puntate che sono state registrate in questi giorni (ma che andranno in onda tra due/tre settimane), è stato dato molto spazio a Gemma e al suo ennesimo tentativo di conquistare Mario.

La dama ha provato a far cambiare idea all'imprenditore sostenendo che sarebbe frenato dalle critiche di Gianni e Tina, ma è stata prontamente smentita: il cavaliere ha chiarito che non è attratto da Galgani e che la vede solo come un'amica con la quale scambiare qualche chiacchiera.

Dopo più di un mese di frequentazione con Sabrina, invece, Carlo ha deciso di chiudere con lei e di lasciare il programma perché non si sente corrisposto nel suo sentimento. La protagonista del trono Over, infatti, non ha mai smesso di uscire a cena anche con altri signori, in particolare con Nicole che le piace molto.

Le novità nel trono Classico di Uomini e donne

In un mese il numero dei tronisti è sceso da quattro a due: a metà dicembre è stata registrata la scelta di Flavio (trasmessa in tv tra il 19 e il 20 gennaio), invece una settimana fa c'è stata quella di Cristiana.

A cercare l'anima gemella a Uomini e donne, dunque, sono rimasti Sara e Ciro: lei è indecisa tra Raien e Simone, lui è all'inizio del percorso e sembra non avere ancora una corteggiatrice preferita.

I fan, però, sperano nell'arrivo di almeno una new entry che possa vivacizzare le dinamiche del trono Classico fino alla fine della stagione.