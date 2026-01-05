Sono accadute molte cose nel corso delle riprese di Uomini e donne del 5 gennaio, nonché le prime del 2026. Le anticipazioni che si trovano in rete, infatti, svelano che Mario Lenti è stato protagonista della registrazione: il cavaliere ha baciato due dame durante le vacanze e oggi si è riproposto a Cinzia Paolini, ma ha ricevuto un due di picche. Rosanna Siino, invece, ha invitato a cena Alessio Pili Stella e lui ha accettato volentieri. Di Gemma Galgani, infine, non si è parlato per tutta la puntata.

Tutte le dame di Mario

La prima registrazione di Uomini e donne del 2026 è stata dedicata in gran parte a Mario e alle sue conoscenze.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il 5 gennaio il cavaliere si è ritrovato di fronte a tre dame del parterre: con Isabella e Magda ci sono stati dei baci durante la pausa natalizia, ed entrambe lo hanno saputo nel corso delle riprese odierne.

Lenti ha provato a minimizzare le effusioni che si è scambiato con Magda dopo Natale, e per questo lei ci è rimasta molto male e ha interrotto la frequentazione.

Il protagonista del trono Over, inoltre, ha ammesso che il suo interesse per Cinzia è ancora vivo e gli piacerebbe uscire ancora con lei, ma è stato rifiutato. La dama, infatti, ha detto "no" a qualsiasi tipo di riavvicinamento con l'uomo che ha conosciuto qualche mese fa davanti e dietro le telecamere.

La mossa di Rosanna spiazza Alessio

Un'altra anticipazione che è trapelata al termine delle riprese di Uomini e donne del 5 gennaio, è quella del corteggiamento che Rosanna ha messo in atto nei confronti di Alessio.

Prima delle vacanze di Natale, infatti, la dama aveva chiesto al cavaliere di provare a frequentarsi, ma lui si era tirato indietro nel rispetto della sua amicizia con Giuseppe (ex fidanzato di Siino).

A distanza di un po' di tempo, però, le cose sono cambiate: Rosanna ha invitato a cena Alessio e lui ha accettato dopo aver svelato che l'ha pensata molto nei giorni passati.

Nessuna novità su Gemma a Uomini e donne

Stando a quello che è emerso alla fine della registrazione di Uomini e donne, il 5 gennaio non si sarebbe parlato di Gemma.

Anche se sono passate tre settimane dalla sua ultima apparizione agli Elios, la dama non avrebbe fatto nulla di rilevante durante le vacanze e per questo oggi non sarebbe stata chiamata al centro dello studio.

Le prime anticipazioni del 2026, dunque, confermano che Mario è sempre più protagonista con le sue frequentazioni, invece Galgani è un po' finita nell'ombra per mancanza di corteggiatori.

Da quando è stata rifiutata da Lenti per l'ennesima volta, la 75enne non ha ancora trovato la forza e la voglia di voltare pagina uscendo a cena con nuovi signori del parterre Over.