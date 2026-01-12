Il 12 gennaio si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, e Lorenzo Pugnaloni ha divulgato le anticipazioni di quello che è successo tra alcuni protagonisti del trono Over. Stando a quello che è emerso al termine delle riprese, Gemma Galgani ha attaccato Mario Lenti per le cose che ha detto di lei a Verissimo, lui ha replicato ed è nata una breve ma accesa discussione.

Nuove tensioni tra Gemma e Mario

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio si è parlato sia dei tronisti del cast che di alcuni componenti del parterre Over.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore, Gemma ha discusso con Mario per le cose che ha detto di lei a Verissimo. La dama non ha gradito alcune dichiarazioni del cavaliere nel programma condotto da Silvia Toffanin, e l'ha fatto presente con decisione.

Tra i due è nato un battibecco che è andato avanti per poco, poi Maria De Filippi ha cambiato argomento.

Sebastiano non è riuscito a chiarire con Elisabetta dopo le tensioni della volta scorsa, e Cinzia M ha preso tempo dopo una dichiarazione d'amore che le ha fatto Lanfranco.

L'intervista di Mario a Verissimo

In questi giorni sul web si è parlato molto dell'ospitata di un cavaliere di Uomini e donne in un altro programma di punta di Canale 5: a Verissimo, infatti, Mario ha parlato di Gemma e del perché non se la sente di andare oltre all'amicizia.

L'imprenditore pugliese è stato molto sincero quando ha affermato che non prova un sentimento per Galgani: "So che lei soffre perché mi vuole, ma io non sento nulla nei suoi confronti".

"Mi fa tenerezza, è una brava persona e la sposerei, ma solo come amica", ha aggiunto il protagonista del trono Over nel salotto di Silvia Toffanin.

Ciro ruba la scena in studio

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, però, si è parlato anche di Ciro e di quello che ha scelto di raccontare su Martina a circa un anno di distanza dalla loro frequentazione davanti alle telecamere.

Il ragazzo ha svelato che tra lui e De Ioannon ci sarebbero state telefonate, messaggi e incontri nel periodo in cui lei era sul trono: da quello che è emerso, i due avrebbero volutamente nascosto tutto questo sia alla redazione che a Gianmarco, che attualmente fa coppia con la 28enne.

Queste rivelazioni stanno facendo molto discutere e i fan sono convinti che potrebbero trapelare nuovi dettagli nelle prossime puntate.