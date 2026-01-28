Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti e oggi, 28 gennaio, ce n'è stata una che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra un paio di settimane. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, dunque, svelano che Sara Gaudenzi ha annunciato che non lascia il trono e ha conosciuto un nuovo corteggiatore, che è anche un caro amico di Ciro Solimeno.

Continua l'avventura a Uomini e donne

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio si è parlato sia degli Over che dei ragazzi che sono sul trono.

Gli spoiler che stanno circolando sul web in queste ore, dunque, informano i fan del dating-show che Sara non ha abbandonato il trono nonostante anche Simone ha deciso di autoeliminarsi.

La ragazza ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore, ovvero un giovane che è collega e amico di Ciro.

Il bacio e le segnalazioni

Tra le anticipazioni delle ultime registrazioni c'è anche quella sul bacio che Ciro ha dato ad Alessia in esterna: per il tronista è stato il primo scambio di effusioni da quando ricopre questo ruolo, ma i fan sono convinti che non sarà l'ultimo.

In queste ore, però, sul web hanno impazzato le segnalazioni che diversi utenti hanno inviato a Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Stando a quello che si legge in rete, la corteggiatrice di Solimeno avrebbe dormito con l'ex fidanzato fino a due settimane prima di debuttare nel dating-show.

Il diretto interessato ha confermato tutto tramite il proprio account social, invece lei ha provato a smentire queste indiscrezioni sostenendo che il loro ultimo incontro da coppia risalirebbe al mese di ottobre.

Il trono di Ciro ingrana e quello di Sara arranca

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne sono cambiate le priorità nel trono Classico: Sara è un po' finita nell'ombra, invece Ciro ha guadagnato spazio e attenzione.

Le eliminazioni di Marco e Jakub hanno contribuito in maniera importante al crollo che ha avuto Guadenzi agli occhi del pubblico: i telespettatori erano incuriositi dalle conoscenze con i due corteggiatori che erano lì per lei dall'inizio, ma da quando sono andati via in tanti hanno perso interesse e hanno smesso di commentare questo trono.

Il percorso di Solimeno, invece, sta conquistando la gente a casa anche grazie agli scontri tra le sue pretendenti, tutte pronte a litigare per lui in esterna e in studio.