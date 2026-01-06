Oggi, 6 gennaio, si è svolta la seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana. Lorenzo Pugnaloni ha divulgato le anticipazioni di tante delle cose che sono accadute agli Elios nel pomeriggio: Ciro Solimeno ha svelato che attualmente la sua corteggiatrice preferita è Alessia Messina, invece Alessia Antonetti è stata criticata sia dalle altre pretendenti del tronista che dagli opinionisti.

Ciro si sbilancia in studio

Nel corso delle riprese di Uomini e donne che si sono svolte oggi, giorno dell'Epifania, si è parlato anche di uno solo dei tre tronisti del cast e delle conoscenze più interessanti che sta portando avanti in questo periodo.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Ciro ha commentato le esterne che ha fatto nei giorni scorsi con Elisa (che lo ha rivalutato e ora dice di trovarsi bene con lui) e Alessia Messina. Quando gli è stato chiesto se attualmente c'è una corteggiatrice che preferisce, il giovane ha fatto proprio il nome di quest'ultima.

Alessia Antonetti, popolare tiktoker, è stata attaccata sia dalle "colleghe" che da Gianni e Tina: in studio, infatti, in tanti sostengono che la ragazza sarebbe finta e che il suo unico obiettivo sarebbe quello di farsi pubblicità.

Sara e Cristiana, infine, non erano presenti e quindi non si è parlato di loro.

La confusione di Sara dopo le feste

In questi giorni negli studi di Uomini e donne è stato dato molto spazio a Sara: al rientro dalla pausa natalizia, infatti, la tronista è sembrata più confusa che mai.

Se nel periodo in cui non ci sono state registrazioni Cristiana si è schiarita le idee e ha annunciato la scelta (la farà la prossima settimana), Gaudenzi non ha fatto altro che litigare con i suoi corteggiatori.

A spiazzare tutti i fan è stata la notizia dell'autoeliminazione di Marco, che è avvenuta nel corso delle riprese del 5 gennaio con il benestare di Sara.

Anche la conoscenza tra la giovane e Jakub ha subito una brutta battuta d'arresto durante le vacanze, tant'è che lui ha deciso di non presentarsi alla registrazione di lunedì scorso. La giovane, però, in questo caso ha voluto fare qualcosa per provare a recuperare il rapporto con il suo pretendente e ha anticipato che andrà a trovarlo a Verona per dimostrargli che ci tiene a lui.

Lo stato d'animo di Marco dopo l'addio a Uomini e donne

Da diverse ore sul web si parla insistentemente dell'addio di Marco a Uomini e donne, una decisione che è stata presa dal corteggiatore ma che Sara ha accettato senza opporsi in nessun modo.

Molti fan sono rimasti delusi da come si è conclusa questa conoscenza, anche perché questa "coppia" era considerata tra le più promettenti di questa stagione del dating-show.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, il ragazzo sarebbe ancora scosso per quello che è accaduto nella registrazione del 5 gennaio: "Ci è rimasto malissimo ed è deluso da lei perché ci teneva tanto, ma ha voluto pensare al suo bene".