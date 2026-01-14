Cosa ne sarà del trono di Sara Gaudenzi? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da un po', in particolare da quando si è saputo che né Marco Veneselli né Jakub Bakkour sono tornati in studio per continuare la conoscenza con la tronista. Ad oggi, dunque, la ragazza ha un solo corteggiatore e Lorenzo Pugnaloni ha anticipato cosa potrebbe accadere nelle prossime registrazioni: un addio al programma senza fare la scelta, oppure un reset del percorso con nuovi pretendenti da portare in esterna.

Il trono di Sara è in bilico

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di Uomini e donne del 13 gennaio, svelano che il futuro di Sara è tutt'altro che certo.

La ragazza è rimasta con un solo pretendente e nelle prossime registrazioni potrebbe essere messa di fronte ad una difficile decisione da prendere.

La frequentazione tra la tronista e Marco si è interrotta una settimana fa e, stando gli ultimi spoiler, nessuno dei due ha fatto un passo per provare a recuperarla; Jakub, invece, ha chiuso definitivamente alla possibilità di riallacciare un legame con la giovane nonostante lei sia andata a trovarlo a Verona per cercare di chiarire.

Ad oggi, dunque, Sara è corteggiata soltanto da Simone e, se le cose non dovessero cambiare, potrebbe essere costretta ad abbandonare il trono.

Le opzioni della tronista di Uomini e donne

Da quando si è saputo che Marco e Jakub non sono tornati in studio, i fan di Uomini e donne hanno cominciato a chiedersi cosa farà Sara per provare a salvare il suo trono.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, la ragazza potrebbe avere due opzioni: abbandonare il programma per mancanza di corteggiatori, oppure chiedere alla redazione di poter ripartire da zero con nuovi ragazzi da conoscere in esterna.

Le prossime registrazioni dovrebbero essere decisive per la giovane protagonista del trono Classico, soprattutto se Simone dovesse continuare ad essere il suo unico spasimante.

La presa di posizione di Jakub spiazza

I fan che hanno letto le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne, sono rimasti stupiti dalla scelta di Jakub di non dare un'altra possibilità a Sara.

Il ragazzo ha mantenuto il punto nonostante la tronista gli abbia dato concrete dimostrazioni di interesse, e gran parte del pubblico non se lo aspettava ma ha apprezzato la sua coerenza.