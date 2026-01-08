Notizia di pochi giorni fa è che Marco Veneselli ha abbandonato Uomini e donne dopo l'ennesimo scontro con Sara Gaudenzi e lei non lo ha trattenuto. In un'intervista che ha rilasciato a Witty Tv prima delle vacanze di Natale, però, la tronista aveva già accennato alle cose che la stavano allontanando dal corteggiatore e che la stavano portando a pensare che non sarebbe la persona giusta per lei. I fan, però, si sono lamentati del fatto che la ragazza avrebbe dovuto mandare via il pretendente e non aspettare che fosse lui ad autoeliminarsi.

Il discorso che gela i fan di Uomini e donne

Il 7 gennaio su Witty Tv è stata pubblicata l'intervista che Sara ha concesso agli autori di Uomini e donne dopo la registrazione della puntata che è stata trasmessa quel giorno su Canale 5, e chi l'ha vista ha un po' storto il naso per quello che ha detto la ragazza.

I fan sanno che questo sfogo della tronista risale alla prima metà di dicembre (ovvero a quando ci sono state le riprese dell'appuntamento che è andato in onda mercoledì scorso), e anche per questo si sono detti delusi dal comportamento che ha avuto nelle registrazioni successive.

"L'esterna era stata importante, ma lui ha preferito andarsene. Per me il dialogo è fondamentale in un rapporto.

Ad oggi mi sto rendendo conto che lui non è adatto a me, non è la persona che mi può stare accanto fuori da qui", ha dichiarato Sara davanti alle telecamere prima delle vacanze di Natale.

ad oggi è come se stessi rendendomi conto che probabilmente non é la persona che fuori può stare accanto a me ALLORA GIÀ PRIMA DELLE FESTE ERAVAMO MORTISSIMI QUI SERVE UN MIRACOLO 😭😭 #Uominiedonne pic.twitter.com/f7UpdhjjCx — ale 🍯 (@alealeohohale) January 7, 2026

Le opinioni degli utenti di X

Quest'intervista di Sara risale all'inizio di dicembre, quindi è da circa un mese che la ragazza avrebbe dubbi sulla sua compatibilità con Marco fuori dagli studi di Uomimi e donne.

"Ma lo pensava già prima delle feste, perché non gli ha detto nulla?", "Per me non ci sono più speranze, serve un miracolo", "Marco non le è mai piaciuto, l'ha tenuto solo perché piaceva al pubblico e a Maria", "Che falsa, non ha avuto il coraggio di eliminarlo", "Ha aspettato che se ne andasse da solo, che delusione", "Quando ha capito che è scemato l'interesse, lo doveva mandare via", "A questo punto è chiaro che sceglierà Jakub", "Perché non l'ha eliminato prima?", "Se ha capito che non possono stare insieme, glielo doveva dire", si legge su X in questi giorni.

Il gelo dopo l'ultimo confronto

Marco si è autoeliminato nel corso della registrazione del 5 gennaio, e da quel momento è calato il gelo tra lui e Sara.

Lorenzo Pugnaloni ha svelato che il ragazzo sarebbe molto deluso dal comportamento della tronista, in particolare dalla leggerezza con la quale lo avrebbe fatto andare via senza opporsi.

Le prossime riprese di Uomini e donne potrebbero essere decisive per il percorso di Gaudenzi, che attualmente ha solo due corteggiatori e a breve potrebbe essere chiamata a fare la scelta.