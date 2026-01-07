Non accennano a placarsi le chiacchiere sui tronisti della seconda parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne. Dopo Valentina Piscopo, un'altra ragazza che era legata ad un concorrente dell'ultimo Grande Fratello è stata accostata alla poltrona rossa del dating-show. Il 7 gennaio, infatti, Deianira Marzano ha ricevuto e pubblicato la segnalazione di chi sostiene di aver visto Carlotta Vendemmia, ex compagna di Mattia Scudieri, mentre girava il video di presentazione da tronista.

Il messaggio che spiazza i fan di Uomini e donne

La redazione di Uomini e donne è alla ricerca di nuovi tronisti, o meglio questo è quello che si evince dai rumor che stanno circolando sul web negli ultimi giorni.

Se Lorenzo Pugnaloni ha svelato che gli autori del dating-show avrebbero contattato Valentina (ex compagna di Domenico del Grande Fratello 2025) per proporle il trono, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione abbastanza inaspettata su un'altra ragazza già nota al pubblico di Canale 5.

"Una mia amica di Roma ha visto Carlotta, ex di Mattia del GF, che girava il video di presentazione da tronista. Era vietato fare foto", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso sul suo account Instagram oggi, 7 gennaio.

oddio carlotta come nuova tronista io dico SI pic.twitter.com/R8C2IvPehI — fra🐊 (@fracoccodrillo) January 7, 2026

La conferma dell'esperta sul futuro di Carlotta in tv

La segnalazione su Carlotta al momento non è supportata da prove, quindi i fan di Uomini e donne la dovrebbero prendere con le pinze perché non esistono foto o video che dimostrano che avrebbe davvero girato il video di presentazione da nuova tronista.

Deianira Marzano, però, non è rimasta sorpresa dal messaggio che le ha inviato una sua follower poche ore fa, anzi ha lasciato intendere che quest'indiscrezione le sarebbe arrivata all'orecchio tempo fa.

"Già ve lo dissi", ha scritto l'esperta di gossip nella storia Instagram che ha dedicato a questo rumor ancora tutto da verificare.

I primi pareri degli spettatori su X

Da quando Deianira Marzano ha diffuso l'indiscrezione sul possibile futuro di Carlotta a Uomini e donne, sul web c'è già chi si è esposto per dirsi favorevole.

"Carlotta sul trono? Io dico sì", "Lei nuova tronista? Benissimo", "Sarebbe stupendo", "Questa cosa ora deve succedere", sono i primi commenti che sono stati pubblicati su X dopo che l'influencer ha svelato che l'ex fidanzata di Mattia del Grande Fratello sarebbe in lizza per il trono.

Maggiori informazioni a riguardo dovrebbero trapelare tra qualche giorno, per la precisione dopo la scelta di Cristiana.

Quando la 22enne si dichiarerà a uno tra Ernesto e Federico, la redazione potrà ufficializzare la sua eventuale sostituta; secondo i rumor del web, questa new entry potrebbe essere una tra Valentina e Carlotta.