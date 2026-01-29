Non accennano a placarsi le chiacchiere sul trono di Ciro Solimeno: oggi, 29 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso nuove segnalazioni che gli sono arrivate sul ragazzo e su una delle sue corteggiatrici a Uomini e donne. Stando a quello che ha raccontato una testimone, sarebbe stato il giovane a chiedere ad Alessia Antonetti di scrivere al programma per proporsi come sua pretendente. I due, infatti, abiterebbero nello stesso quartiere e fino a poco tempo fa avrebbero frequentato la stessa palestra di Roma.

L'indiscrezione su Ciro e Alessia

Da settimane si rincorrono le voci su una presunta conoscenza pregressa tra Ciro e Alessia, e nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli che potrebbero inguaiare il tronista di Uomini e donne.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha ricevuto e poi pubblicato le segnalazioni di una persona che sembra sapere molte cose sul protagonista del dating-show e la tiktoker che lo sta corteggiando davanti alle telecamere.

"Abitano vicini, a cinque minuti da Centocelle. So che lui le ha chiesto di scendere tramite un'amica che frequenta la loro stessa palestra. Lui non ci va più in quel posto per non destare ulteriori dubbi, ma questa persona mi ha detto che Alessia non sarebbe mai andata lì senza avere certezze, lui non è il suo tipo", si legge in rete il 29 gennaio.

I dubbi dei fan di Uomini e donne

Stando alle ultime segnalazioni, sarebbe stato Ciro a chiedere ad Alessia di scendere le scale di Uomini e donne per lui, il tutto pur sapendo che l'avrebbe potuta conoscere lontano dai riflettori perché abiterebbero nello stesso quartiere di Roma e frequenterebbero gli stessi posti.

"Si piacevano ma, siccome c'era di mezzo il trono, l'ha fatta andare lì. C'era bisogno di un programma tv?", si chiedono tanti fan del dating-show.

Un amico di Ciro salva il trono di Sara

In queste ore si sta parlando molto di Ciro anche per l'arrivo a Uomini e donne di un suo caro amico, Alessio.

Stando alle anticipazioni della registrazione del 28 gennaio, questo ragazzo si sarebbe proposto come corteggiatore di Sara e l'avrebbe salvata dal dover abbandonare il trono per mancanza di spasimanti.

Il giovane in questione sarebbe il titolare di Solimeno e questo dettaglio non fa che gettare ulteriori ombre sulla limpidezza dei percorso dei due attuali tronisti.