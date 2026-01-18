Jakub Bakkour ha interrotto la conoscenza con Sara Gaudenzi pochi giorni fa, ma tra i fan di Uomini e donne c'è chi sostiene che non l'avrebbe fatto per incomprensioni o divergenze caratteriali. Stando a diverse segnalazioni che sono arrivate a Lorenzo Pugnaloni su Instagram, il corteggiatore sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza bionda a Milano: si dice, inoltre, che i due si frequenterebbero da prima di Natale e che si scambierebbero like sui social da più di un mese.

Gli avvistamenti a Milano

Lunedì 19 gennaio ci sarà una nuova registrazione di Uomini e donne, e i fan si chiedono se Jakub si presenterà in studio o se confermerà la decisione di una settimana fa di interrompere la conoscenza con Sara.

Nell'attesa delle anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese, alcuni utenti hanno segnalato a Lorenzo Pugnaloni che il corteggiatore avrebbe già voltato pagina.

"Avvistato Jakub al supermercato, era con una ragazza bionda a Milano", si legge in un primo messaggio che il blogger ha ricevuto e poi condiviso sul suo account Instagram.

Quando le è stata chiesta una foto come prova del suo racconto, l'autrice della segnalazione ha spiegato: "Non ho fatto in tempo, lui aveva l'aria di uno che si guardava intorno preoccupato che altri lo stessero guardando".

Jakub si autoelimina e guarda caso…. Viene beccato con una ragazza poco fa.. ‘’preoccupato’’ perché si è reso conto di essere stato visto.

Vedremo Sara cosa farà lunedì ,a questo punto le conviene sul serio abbandonare il trono.. almeno che nn abbia fatto qualcosa x M#buriners pic.twitter.com/6tGPEst3Tx — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) January 17, 2026

Il commento dell'esperto Pugnaloni

"L'ho visto anche io e so il nome della ragazza, è del mio stesso paesino.

Loro si vedono da Natale, forse anche da prima. Si sono sempre seguiti su Instagram, ma si mettono like da dopo Capodanno perché prima lui era a Uomini e donne", si legge in un altro messaggio che è stato inviato a Pugnaloni.

L'esperto di gossip è stato molto duro sia con Jakub che con Sara: "Peggio di lui c'è solo chi lo difende. Cristiana ci ha visto lungo".

"Più persone dicono di averlo visto con la stessa ragazza, bene", ha aggiunto il blogger nel suo commento sulle segnalazioni che gli sono arrivate sul corteggiatore.

Il futuro di Sara sul trono di Uomini e donne

Stando a queste segnalazioni, Jakub non dovrebbe tornare a Uomini e donne per corteggiare Sara.

Il 19 e 20 gennaio, dunque, la tronista dovrà prendere una decisione molto importante sul suo futuro nel dating-show: proseguire l'avventura chiedendo di far arrivare nuovi ragazzi, oppure abbandonare il programma senza fare la scelta.

Nel giro di pochi giorni, infatti, la giovane si è ritrovata con un solo pretendente (Simone) e questo potrebbe compromettere il suo futuro sul trono.