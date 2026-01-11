Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti dal 19 al 23 gennaio 2026 in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Clara si ritroverà a dover prendere una decisione importante che riguarderà la sua famiglia mentre Eduardo sarà alla ricerca di soldi facili.

Rossella, invece, si mostrerà furiosa per il successo social del suo fidanzato Nunzio diventato ormai l'attrazione principale del Vulcano, grazie ai video piccanti che pubblica sulla pagina del locale guidato da Silvia.

Clara prende una decisione importante: anticipazioni Un posto al sole 19-23 gennaio

La convivenza di Clara, a casa di Rosa, comincerà a diventare sempre più complicata e difficile da gestire.

La situazione diventerà ingarbugliata, al punto che Clara si ritroverà a prendere una decisione del tutto inaspettata che avrà delle conseguenze importanti sulla gestione della sua famiglia.

Rosa, però, nonostante le difficoltà non avrà alcuna intenzione di lasciare da sola la sua amica del cuore e si mostrerà pronta a tutto pur di aiutarla a trovare una sistemazione idonea, finendo per prendersela anche con Damiano, perché non le sta dando una mano a sufficienza per uscire da questa brutta situazione.

Rossella furiosa per Nunzio nei prossimi episodi di Upas

Nel frattempo, le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio rivelano che Eduardo continuerà a essere offuscato dal bisogno di fare soldi facilmente e nel giro di poco tempo, al punto da rischiare di ritrovarsi nuovamente messo nei guai dopo aver accettato di entrare a far parte del clan di Stella.

Rossella, invece, comincerà a mostrare del chiari segnali di insofferenza verso il suo fidanzato Nunzio, che continuerà a prestare la sua immagine per i profili social del Vulcano.

La ragazza non gradirà affatto questa eccessiva esposizione mediatica del fidanzato, mostrandosi fortemente gelosa e irritata.

Guido preoccupato per Cotugno

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, raccontano che Guido comincerà a notare la forte depressione post traumatica di Cotugno.

Il vigile urbano deciderà di parlarne con la sua compagna Mariella, chiedendole di aprire gli occhi sul conto di Bice: i due coniugi, quindi, si ritroveranno sempre più coinvolti nella questione dei soldi in sospeso.