Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 19 al 23 gennaio 2026 rivelano che Marina Giordano si ritroverà scossa da una scelta del tutto inaspettata che prenderà sua figlia Elena, in merito alla nuova gestione dei Cantieri Flegrei.
Intanto Eduardo si ritroverà nei guai per il suo bisogno di procurarsi una vasta somma di denaro al più presto mentre tra Raffaele e Ornella il clima continuerà a non essere dei migliori e i due si ritroveranno a un passo dalla rottura definitiva.
Marina scossa da una scelta di Elena: anticipazioni Un posto al sole 19-23 gennaio
Dopo l'uscita di scena di Gennaro Gagliotti dal team dei Cantieri, Marina e Roberto cominceranno a programmare insieme le prossime mosse da attuare per il futuro, così da poter tornare a essere i dirigenti a tutti gli effetti.
Il colpo di scena, però, avrà come protagonista Elena Giordano la quale comunicherà a sua mamma Marina di aver fatto una scelta del tutto inaspettata legata proprio al futuro dei Cantieri.
Di cosa si tratta? Al momento le trame non svelano ulteriori dettagli in merito anche se, con questa decisione, Elena finirà per lasciare sconvolta e amareggiata sua mamma.
Intanto Nunzio continuerà a riscuotere un grande successo sui social grazie ai video che realizzerà per la pagina social del Caffè Vulcano, finendo per scatenare la gelosia di Rossella.
Eduardo si ritrova nei guai nelle prossime puntate di Un posto al sole
Le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas in programma fino al 23 gennaio 2026, inoltre, rivelano che Eduardo avrà bisogno di soldi al più presto, motivo per il quale finirà per mettersi nuovamente nei guai, rischiando di ritrovarsi catapultato nel passato.
Tra Ornella e Raffaele, invece, il clima continuerà a non essere dei migliori: i due si mostreranno sempre più distanti l'uno dall'altro e, questa volta, la crisi in corso non sembrerà solo passeggera.
Raffaele, in particolar modo, si mostrerà preoccupatissimo per quello che potrebbe essere il suo futuro con Ornella, temendo che questa volta possano arrivare a dirsi addio definitivamente.
La crisi in corso tra Raffaele e Ornella negli episodi precedenti di Upas
Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Raffaele aveva annunciato le sue dimissioni definitive da Palazzo Palladini per dedicarsi alla famiglia e godersi la pensione.
Alla fine, però, scelse di tornare indietro sulle sue scelte, tanto da decidere di continuare il suo impiego come portiere del Palazzo.
Una decisione che non piacque affatto a Ornella che, da quel momento, cominciò ad assumere un atteggiamento scontroso nei confronti del suo compagno di vita.