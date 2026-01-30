Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 9 al 13 febbraio rivelano che Eduardo si ritroverà messo nei guai da Stella dopo che la donna deciderà di entrare in contatto con Clara, finendo così per incastrare l'uomo.

Alberto, invece, scoprirà che suo figlio Gianluca sta frequentando la misteriosa donna della pioggia che aveva incontrato qualche sera prima e resterà profondamente scosso e turbato.

Eduardo viene incastrato: anticipazioni Un posto al sole 9-13 febbraio

Il rapporto tra Eduardo e Stella diventerà sempre più complicato nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti fino al 13 febbraio in prima visione assoluta su Rai 3.

L'uomo, infatti, dopo aver messo a segno un importante colpo con Stella e la sua banda, proverà a prendere le distanze dalla donna, ma dovrà fare i conti con la sua ira.

Stella, infatti, non la prenderà per niente bene e deciderà di vendicarsi cercando così di incastrare Eduardo. Come? Entrando in contatto con la sua compagna Clara.

La vicinanza sospetta tra Stella e Clara, del tutto ignara dei loschi piani che Eduardo sta portando avanti con la donna, finirà per mettere l'uomo nei guai.

Alberto turbato per suo figlio nei prossimi episodi di Upas su Rai 3

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 9 al 13 febbraio, inoltre, rivelano che Alberto scoprirà che suo figlio sta frequentando la misteriosa donna della pioggia che aveva incontrato qualche sera prima.

Una scoperta che non renderà affatto sereno Alberto, il quale si mostrerà preoccupato per l'arrivo improvviso di questa donna prima nella sua vita e poi in quella del figlio.

Intanto Silvia deciderà di tornare indietro sui suoi passi in merito alla decisione di licenziare Gianluca dal Vulcano: la donna deciderà di dare una seconda chance al figlio di Alberto e gli chiederà così di tornare a lavorare per lei.

Raffaele aiuta Eleanor

Nel frattempo Raffaele continuerà a occuparsi di Eleanor Price: l'uomo farà da mediatore tra la ricca signora e la famiglia Buonocore cercando di riportare il sereno.

In vista di San Valentino, invece, Samuel e Nunzio cercheranno di fare il possibile per poter dimostrare tutto il loro amore a Micaela e Rossella.