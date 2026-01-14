Nella puntata di Un posto al sole del 13 gennaio, Antonietta ha deciso di svelare in radio le implicazioni di Gennaro nel caso legato ad Assane. Come prevedibile, la reazione dell’uomo non tarderà ad arrivare.

Gagliotti farà ciò che gli riesce meglio, tentando di manipolare la moglie con lusinghe e mezze verità. Stavolta, però, le cose potrebbero andare in modo molto diverso da come lui immagina.

Gennaro prova a manipolare sua moglie

Le rivelazioni di Antonietta sconvolgeranno Gennaro. Le parole della donna avranno un peso ben diverso rispetto a quelle di Okoro e l’uomo non potrà ricorrere ad alcun escamotage per uscirne indenne.

Per questo deciderà di affrontare Antonietta di persona, provando a convincerla "con le buone" e a ritrattare quanto detto. In fondo, una confessione radiofonica non ha valore giuridico e, se non verrà confermata davanti agli inquirenti, la vicenda potrebbe chiudersi lì.

Il piano, però, non funzionerà. Antonietta, stanca dei continui inganni e dei soprusi subiti, deciderà di non aiutarlo. Una scelta che scatenerà la reazione furiosa di Gennaro.

Antonietta in grave pericolo

In più occasioni si è visto l’uomo alzare le mani contro la moglie e, in un caso, arrivare persino a stringerle il collo. Un comportamento che dimostra come ai soprusi psicologici si siano affiancate anche violenze fisiche. A questo punto diventa plausibile che, accecato dalla rabbia, Gennaro possa scagliarsi ancora una volta contro Antonietta.

Le anticipazioni di Un posto al sole parlano infatti di un Gennaro braccato e in fuga. Un segnale chiaro di una perdita di controllo che potrebbe portarlo a compiere un gesto avventato. Resta da capire se arriverà a uccidere la moglie o se si limiterà ad aggredirla facendole perdere i sensi. In ogni caso, per lui la situazione sembra ormai senza via d’uscita.

Il dopo Gagliotti e il futuro dei Cantieri

Le anticipazioni rivelano che nella prossima settimana Gennaro non sarà più amministratore delegato dei Cantieri. A Napoli arriverà Vinicio per gestire una fase delicata e il personaggio di Gagliotti uscirà di scena. Potrebbe essere arrestato oppure scegliere la fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Qualunque sia l’esito, questa svolta chiude almeno per ora il capitolo di Gennaro ai Cantieri e, probabilmente, ad Upas.

Si aprirà quindi il nodo della nuova guida aziendale. Il risultato non appare affatto scontato. Ferri proporrà se stesso, ma Chiara non sarà d’accordo. Filippo rappresenterebbe una soluzione equilibrata, mentre Marina potrebbe incarnare un compromesso. Resta in piedi anche un’ipotesi a sorpresa che coinvolgerebbe Vinicio. Le quote di Gennaro sono infatti sue e, con l’appoggio di Chiara, avrebbe pieno diritto a ricoprire quel ruolo.

Meno credibile, per una questione di competenze, l’ipotesi che porterebbe a Elena, nonostante la donna comparirà nelle prossime puntate con una scelta clamorosa che merita attenzione.

In ogni caso, ai Cantieri Palladini soffierà aria nuova. Il primo affare della nuova gestione sarà legato all’arrivo di un nuovo personaggio, Eleanor Price, facoltosa cliente americana. Resta da capire se il suo interesse si limiterà all’acquisto o se sarà intenzionata a entrare in società.