Nonostante l'apparente trionfo di Gennaro, le cose andranno sempre peggio per lui. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la testimonianza di Antonietta a radio Golfo 99 lo manderà in rovina e le anticipazioni, dal 19 al 23 gennaio, confermano che i Cantieri assumeranno un nuovo assetto senza di lui. Attenzione però, perché tornerà in ballo anche Vinicio.

Nel frattempo, Roberto e Martina attenderanno con ansia l'arrivo di una facoltosa imprenditrice americana che potrebbe risollevare i Cantieri.

Tornano Elena e Vinicio

Roberto e Marina si metteranno in moto per risollevare i Cantieri dopo la disastrosa gestione di Gennaro.

Nel frattempo, a Napoli faranno rientro Vinicio ed Elena, e il loro arrivo avrà un forte impatto sulle vicende dell'azienda. Elena prenderà una decisione importante che spiazzerà sua madre, anche se per ora non vengono forniti ulteriori dettagli.

Quanto a Vinicio, il giovane verrà chiamato a prendere una posizione netta, schierandosi apertamente contro il volere di Gennaro. Una scelta coraggiosa che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno della famiglia e dei Cantieri stessi. Roberto e Marina, però, dovranno fare i conti con l'atteggiamento di Chiara, che non sarà mai dalla loro parte e non appoggerà la candidatura di Roberto come nuovo amministratore delegato.

Chi sarà il nuovo AD dei cantieri?

Le anticipazioni non svelano il nome del nuovo amministratore delegato, ma rivelano che la sua nomina lascerà tutti sorpresi. Vista la scarsa esperienza, appare difficile pensare che Vinicio possa rivendicare quel ruolo, ammesso che la gestione disastrosa del fratello non lo estrometta del tutto. Discorso simile per Elena, che non avrebbe alcun titolo né competenze per quella posizione. Filippo, come emerso nella puntata di stasera, sarebbe il candidato perfetto, ma proprio per questo la sua nomina non risulterebbe affatto sorprendente. Difficile, ma non impossibile, immaginare Marina in quel ruolo o un ritorno di Roberto ai vertici dell'azienda. Salvo grossi scossoni, in ogni caso, il nome del nuovo AD dovrebbe essere tra questi.

Nel frattempo, a Napoli arriverà Eleanor Price, il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg. La ricca imprenditrice americana avrà un ruolo fondamentale nella salvezza dei Cantieri, anche se resta da capire se entrerà come nuova socia oppure come cliente pronta a fare un acquisto molto dispendioso.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio: Ornella si allontana da Raffaele, Alberto incontra Anna

Dopo le partenze di Ornella, Giulia e Luca, Raffaele si sentirà solo a Palazzo Palladini e verrà assalito da una profonda sofferenza.

Un acquazzone improvviso porterà Alberto a incontrare Anna, una figura enigmatica legata al centro frequentato da Gianluca. Intanto il giovane Palladini reagirà male quando scoprirà che suo padre si è informato su di lui parlando direttamente con il tutor.

Un gesto che Gianluca percepirà come un'intrusione sgradita nella sua vita.

La crescente popolarità di Nunzio sui social metterà in difficoltà Rossella, che faticherà sempre più a nascondere il suo disagio. Al Caffè Vulcano, Samuel farà di tutto per tornare al centro dell’attenzione, puntando a conquistare Micaela.

La situazione in casa di Rosa diventerà insostenibile e Clara dovrà prendere una decisione definitiva con il supporto della sua famiglia. Picariello vorrebbe aiutare l’amica a trovare un’altra sistemazione, ma un sospetto inizierà a farsi strada nella sua mente.

La fretta di guadagnare spingerà Eduardo a insistere con Stella per entrare in un affare rischioso. Il suo desiderio di arricchirsi in fretta si scontrerà.

però. con la prudenza dello zio Rino, deciso a non cedere all’impazienza del nipote.

Guido noterà i segnali di un profondo malessere in Cotugno, legato al trauma che ha vissuto. Per questo inviterà Mariella a parlare con Bice.