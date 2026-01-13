Tensione e dramma caratterizzeranno le puntate di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 gennaio. La decisione di Ornella di raggiungere Barcellona senza Raffaele getterà il portiere nello sconforto più profondo. Rimasto solo a Palazzo Palladini, l'uomo faticherà a gestire il peso della lontananza dalla moglie.

Sul fronte lavorativo, la soap di Rai 3 porterà i riflettori sui Cantieri, dove verrà nominato il nuovo amministratore delegato. Una potenziale svolta arriverà grazie a Eleanor Price, ricca imprenditrice statunitense che farà la sua comparsa a Palazzo Palladini e potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza per l'azienda in difficoltà.

Da tenere d'occhio anche la storyline di Alberto, che nelle prossime puntate di Upas incrocerà il cammino di una donna avvolta nel mistero. Clara intanto maturerà la consapevolezza di dover trovare un'altra sistemazione, abbandonando l'appartamento di Rosa.

Il dolore di Raffaele e il sostegno di Giulia

La partenza di Ornella per Barcellona lascerà Raffaele completamente a pezzi. La donna deciderà di volare in Spagna da sola, amareggiata dalla scelta del marito di non andare in pensione e rinunciare così a una nuova vita insieme lontano da Napoli.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia cercherà di stare vicina a Raffaele offrendogli compagnia e piccoli gesti di affetto. Una cena, un caffè caldo, la disponibilità ad ascoltarlo in qualsiasi momento.

La signora Poggi proverà a rassicurare Giordano, convinta che il matrimonio non sia destinato a naufragare e che Ornella avesse semplicemente bisogno di prendere le distanze per un po'.

Ornella resta distante, Renato consola il cognato

Raffaele proverà ad aggrapparsi alle parole dell'amica, eppure la solitudine delle sere nel letto vuoto lo travolgerà fino alle lacrime. Un tentativo di contattare la moglie peggiorerà le cose, visto che Ornella si mostrerà gelida e poco incline al dialogo.

Il futuro del loro legame appare incerto. Renato, però, suggerirà a Raffaele di guardare la situazione da un'altra angolazione, ricordandogli che anche dai momenti più bui può nascere qualcosa di positivo.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio: si sceglie il nuovo AD dei cantieri, arriva Eleanor

Ai Cantieri ci sarà fermento per la scelta del nuovo amministratore delegato. Chiara sembrerà poco propensa ad assecondare Roberto e Marina, inoltre l'arrivo di Vinicio rimetterà tutto in discussione. A Napoli arriverà Eleanor Price, una facoltosa imprenditrice americana.

Alberto, al centro di recupero di Gianluca, farà la conoscenza di Anna, una ragazza misteriosa e affascinante. Samuel si metterà in competizione con Nunzio per il ruolo di chef sexy.

Clara capirà di non poter restare ancora a casa di Rosa e si metterà alla ricerca di una nuova sistemazione. Nel frattempo Eduardo, desideroso di fare soldi, insisterà con la banda per mettere a segno un nuovo colpo. Guido e Mariella si troveranno coinvolti nella disputa tra Bice e Cotugno per i soldi in sospeso.