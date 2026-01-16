Le puntate di Un posto al sole in onda dal 19 al 23 gennaio confermano la profonda crisi sentimentale tra Raffaele e Ornella. La donna ha deciso di partire per Barcellona lasciando il marito da solo a Palazzo Palladini.

Giordano si ritroverà, così, a fare i conti con un vuoto insopportabile. Di notte, solo nel letto, non riuscirà a trattenere le lacrime per la mancanza di sua moglie.

Raffaele prova a parlare con Ornella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Raffaele non demorderà e proverà a contattare sua moglie telefonicamente. Il suo tentativo però non farà che peggiorare le cose.

Ornella, infatti, gli risponderà con freddezza, quasi infastidita, e Giordano capirà che riconquistare la fiducia della moglie sarà tutt'altro che semplice.

Giulia e Renato provano a consolarlo

Giulia non resterà a guardare Raf soffrire. La signora Poggi gli starà accanto con piccoli gesti quotidiani, offrendogli una cena in compagnia o semplicemente la sua presenza nei momenti più difficili. Secondo lei il matrimonio non è destinato a finire e Ornella ha solo bisogno di tempo per elaborare la delusione. Poco dopo, però, anche Giulia e Luca si appresteranno a partire per la Sicilia, alimentando il senso di vuoto in Raffaele.

Anche Renato proverà a dare una mano al cognato, invitandolo a guardare la situazione con occhi diversi.

Dai momenti bui, gli ricorderà, può sempre nascere qualcosa di buono. Parole a cui Raffaele si aggrapperà con tutte le sue forze.

Le altre trame della settimana dal 19 al 23 gennaio: arriva Eleanor, Alberto rivede Anna

Chiara deciderà di appoggiare Filippo come amministratore delegato, confermando la sua opposizione a Roberto e Marina. Il ritorno di Vinicio renderà però la situazione ancora più complessa. Nel frattempo, a Napoli, arriverà Eleanor Price, ricca imprenditrice americana che potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per i Cantieri.

Durante un acquazzone Alberto avrà modo di rivedere Anna, la giovane dal carattere spigoloso conosciuta pochi giorni prima al centro di recupero.

Al Vulcano, Samuel tenterà di sottrarre a Nunzio il titolo di chef più amato sui social.

Clara maturerà la consapevolezza di non poter restare ancora a casa di Rosa e inizierà a cercare una nuova sistemazione per la sua famiglia. Damiano invece sembrerà totalmente disinteressato alla questione.

Eduardo premerà sulla banda per organizzare un nuovo colpo e racimolare soldi in fretta.

Guido e Mariella finiranno invischiati nella questione economica che oppone Bice a Cotugno.