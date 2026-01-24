Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 2 al 6 febbraio 2026 rivelano che si tornerà a parlare del mistero di Eleanor che, dopo essere arrivata a Napoli, finirà per attirare l'attenzione di Raffaele.

La donna, però, nasconde un segreto importante legato proprio alla sua scelta di trasferirsi a Napoli per un po' di tempo e in questi episodi chiederà aiuto al portiere del palazzo.

Damiano, invece, si ritroverà in crisi dopo aver proposto a Rosa di intraprendere la convivenza stabile insieme.

Eleanor nasconde un segreto: anticipazioni Un posto al sole 2-6 gennaio

La presenza di Eleanor attirerà l'attenzione di Raffaele all'interno del Palazzo: la donna continuerà a essere al centro delle trame complice un mistero legato al motivo del suo vero trasferimento a Napoli.

Eleanor, infatti, nasconde un segreto importante che verrà a galla nel corso dei prossimi episodi di questa stagione di Upas: la donna si confiderà proprio con Raffaele e gli chiederà aiuto.

La reazione del portiere non si farà attendere e si metterà prontamente all'opera per cercare di accontentare Eleanor e la sua richiesta.

Damiano si ritrova in crisi nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti fino al 6 febbraio, inoltre, rivelano che Damiano proporrà a Rosa di andare a convivere insieme.

La reazione della donna non si farà attendere e si dirà subito pronta ed entusiasta a intraprendere questo nuovo percorso di vita con il padre di suo figlio, dopo che avevano scelto di mettere in stand-by la loro storia d'amore.

Peccato, però, che Damiano non sarà del tutto convinto al 100% di questa scelta: in segreto, infatti, si mostrerà in forte crisi per questa nuova convivenza che lo attende.

La scelta di Michele per il futuro professionale

Novità anche per Michele: le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole, infatti, rivelano che il giornalista si ritroverà a riflettere sulla nuova proposta lavorativa che gli verrà fatta da Roberto Ferri.

L'imprenditore, infatti, chiederà a Michele di prendere le redini della radio subentrato così a Elena che ha scelto di andare via da Napoli.

Una proposta spiazzante per Michele che, spronato da Silvia, deciderà di prendersi del tempo per riflettere sul da farsi.