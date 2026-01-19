Eleonor, la ricca cliente di Ferri arriverà nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 gennaio: la donna chiederà di alloggiare a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni rivelano che la nuova arrivata sarà accolta da Raffaele che si prodigherà per cercarle una sistemazione. Renato, però, avrà dei sospetti su Eleonor e non saranno del tutto infondati. Infine, Bice mostrerà la sua fragilità a Mariella.

Una nuova ospite a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che un nuovo personaggio si affaccerà a Palazzo Palladini. si tratta di Eleonor Price, una ricca cliente americana di Roberto Ferri, interpretata da Whoopi Goldberg.

La nuova arrivata sarà accolta goffamente da Raffaele, ma resterà molto affascinata dal palazzo, tanto da azzardare la richiesta di alloggiarvi. Il portiere non avrà nessuna intenzione di fare una brutta figura e si prodigherà in modo da poter trovare una sistemazione adatta a Eleonor. La cliente americana, tuttavia, desterà qualche sospetto in Renato che penserà che stia nascondendo qualcosa. Poggi non sarà molto lontano dalla verità che riguarda la curiosa ospite di Marina e Roberto. Rosa, invece, capirà quanto sia importante conoscere l'inglese per lavorare in portineria. La scuola serale frequentata dalla donna servirà a dare una mano a Raffaele nell'accoglienza? In questo caso per Rosa si potrebbe riaprire una speranza.

La fragilità di Bice colpirà Mariella

Nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 gennaio, Guido e Mariella si daranno da fare per aiutare Cotugno. I due coniugi metteranno alle strette Bice affinché restituisca al loro collega il denaro che aveva chiesto in prestito. In questa occasione, Mariella si renderà conto di quanta fragilità stia nascondendo la sua amica. Infine, Eduardo, a corto di denaro, chiederà a Stella di organizzare un altro colpo con la banda. Rino non sarà convinto di questa idea, ma Sabbiese riuscirà a portare dalla sua parte Stella e Angelo. Eduardo chiederà ai due complici di farsi avanti con un nuovo colpo escludendo Rino. La promessa di Sabbiese che aveva assicurato di restare al suo posto senza prendere iniziative, quindi, non sarà mantenuta.