Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’arrivo di due nuovi personaggi destinati a movimentare le vite degli inquilini di Palazzo Palladini. Nelle prossime puntate in onda su Rai 3, farà il suo ingresso a Napoli Eleanor Price, interpretata dalla star internazionale Whoopi Goldberg, che approderà in città accompagnata da una persona la cui identità resta ancora avvolta nel mistero. Intanto, Roberto e Marina riporranno grandi speranze nell’arrivo di una facoltosa cliente americana, convinti che possa rappresentare la chiave per rilanciare i Cantieri Flegrei Palladini.

Eleanor Price arriva a Napoli e si avvicina a Raffaele

L’arrivo di Eleanor Price sarà uno degli eventi più attesi delle prossime puntate di Un posto al sole. Il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg giungerà a Napoli insieme a qualcuno di cui, al momento, non si conosce ancora l’identità. Ciò che è certo è che Eleanor entrerà presto in contatto con Raffaele Giordano, con il quale instaurerà un rapporto destinato a diventare centrale nella sua permanenza a Palazzo Palladini. La presenza della misteriosa persona che la accompagna aggiungerà ulteriore curiosità alla storyline, lasciando aperti diversi interrogativi su chi sia e quale ruolo avrà nelle vicende del condominio.

Roberto e Marina attendono l'arrivo di una cliente americana

Parallelamente, Roberto Ferri e Marina Giordano attenderanno con grande trepidazione l’arrivo di una ricca cliente americana, convinti che possa rappresentare l’occasione perfetta per risollevare le sorti dei Cantieri Flegrei Palladini dopo i recenti disastri causati dalla gestione di Gennaro Gagliotti. I tempi e le circostanze fanno pensare che la misteriosa investitrice possa essere proprio Eleanor Price, ma la soap partenopea lascia volutamente aperta la possibilità di un colpo di scena. Quel che è certo è che la presenza del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg avrà un impatto significativo non solo sui Ferri, ma anche su altri protagonisti della serie.

La partecipazione della star hollywoodiana è stata intanto confermata per un totale di venti puntate.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele e Ornella hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Raffaele ha confessato a Ornella di non voler più lasciare il suo lavoro a Palazzo Palladini. La decisione del portiere ha scatenato la reazione contrariata della moglie, dando origine a un acceso litigio. Mariella e Guido, testimoni del diverbio tra i loro vicini di casa, ne hanno subito parlato con Silvia, aggiungendo anche un dettaglio che li ha insospettiti: un misterioso abbraccio tra Raffaele e Rosa avvenuto poco dopo. Tuttavia, Renato, che ha ascoltato i pettegolezzi al Caffè Vulcano, ha intuito immediatamente la verità, capendo che il cognato ha semplicemente deciso di non andare più in pensione.