Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una nuova possibile coppia pronta a formarsi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Gianluca e Anna si scambieranno un bacio, mentre Eleanor sarà sul punto di rivelare il suo segreto a Raffaele. Intanto, Alberto si infurierà quando scoprirà che Lorenza è la nuova cameriera del Caffè Vulcano e la tratterà male.

Gianluca e Anna si avvicinano

Le puntate della settimana di Un posto al sole preannunciano forti emozioni, a partire dal delicato momento in cui Gianluca cercherà supporto presso un centro per alcolisti.

Proprio lì incontrerà Anna e tra i due scatterà subito una scintilla. Seguirà un momento dolce tra i ragazzi, durante il quale nascerà un bacio quasi casuale che lascerà Gianluca ammaliato e senza fiato, segno evidente che Anna lo ha conquistato fin dal primo istante. Parallelamente, al Caffè Vulcano il clima si farà teso a causa di Alberto, che scoprirà l’assunzione di una nuova cameriera di nome Lorenza. L’avvocato Palladini vivrà la notizia come un affronto, convinto che quel posto sarebbe dovuto spettare di diritto a suo figlio. Per questo motivo, Alberto riverserà tutta la sua frustrazione e rabbia sulla nuova arrivata, che si ritroverà a subire un trattamento sgarbato da parte sua poco dopo l’inizio del turno.

Eleanor svela il suo segreto a Raffaele

Nel frattempo, Raffaele ed Eleanor saranno sempre più in sintonia dopo l’arrivo della facoltosa americana. Il portiere di Palazzo Palladini dovrà destreggiarsi tra le difficoltà linguistiche e la curiosità invadente di suo cognato Renato. Eleanor, dal canto suo, sarà sempre più legata a Raffaele, che la accompagnerà e le offrirà il suo aiuto. Giordano farà da Cicerone a Mrs. Price, guidandola nei luoghi più suggestivi di Napoli. Man mano che il loro rapporto si farà più stretto, Eleanor deciderà di rivelare a Raffaele il vero motivo della sua presenza a Napoli, finora avvolto nel mistero. Giordano scoprirà così, grazie alla confidenza dell’imprenditrice, il suo segreto.

Ma non è tutto: Mrs. Price avrà anche bisogno del suo aiuto. Raffaele non sarà in grado di rifiutare la richiesta e accetterà l’incarico, ma sorgerà un intoppo, poiché Rosa, involontariamente, rischierà di metterlo in difficoltà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eleanor si è avvicinata a Raffaele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Eleanor è arrivata a Napoli per acquistare un’imbarcazione dai coniugi Ferri, varata ai cantieri Flegrei Palladini. Intanto, la signora Price ha incontrato Raffaele appena giunta a Palazzo Palladini e ha scambiato con lui una battuta in un momento di forte imbarazzo, poiché a lui e a Renato erano caduti i limoni comprati per preparare un buon limoncello.

Parallelamente, Gianluca ha iniziato il percorso di riabilitazione presso un centro per alcolisti, mentre Alberto ha conosciuto Anna, una ragazza che ha chiesto informazioni proprio per curarsi nello stesso centro frequentato da suo figlio.