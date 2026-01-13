Raffaele è tornato al suo posto in portineria, ma non si esclude che nelle prossime puntate di Un posto al sole ci ripensi e lasci tutto nelle mani di Rosa per raggiungere Ornella in Spagna.

La nostalgia ha avuto la meglio su Raffaele che a un passo dal pensionamento ha fatto dietrofront. Ornella, però, l'ha presa malissimo e adesso il matrimonio rischia una frattura insanabile. La lontananza da sua moglie sarà una grande sofferenza per Raffaele che potrebbe rimettere tutto in discussione per recuperare Ornella.

Raffaele e Ornella rischiano la rottura

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Raffaele e sua moglie vivranno una crisi senza precedenti. Ornella deciderà di partire per la Spagna e il portiere resterà a Palazzo Palladini dopo aver rinunciato al pensionamento. Raffaele aveva già avviato le pratiche per lasciare il suo posto a Rosa, ma all'improvviso la nostalgia ha preso il sopravvento e ha stravolto i piani di tutti. Rosa si è ritrovata senza il sogno di un lavoro fisso e con uno scooter comprato per poter precorrere la strada dal suo quartiere a Posillipo con facilità. Ornella ha visto sfumare i progetti di un viaggio in giro per il mondo con suo marito e Manuel è rimasto molto deluso dal fatto che sua madre dovrà rinunciare al motorino.

Il dietrofront di Raffaele che non se la sente di lasciare il suo amato posto da portiere, però, non si è risolto con una semplice discussione con Ornella. La donna, infatti, ha visto tutto come un tradimento, soprattutto perché Raffaele ha gioito della sua decisione con Renato. L'assenza di Ornella nei prossimi giorni sarà molto pesante per il portiere che temerà di aver distrutto il suo matrimonio.

Tutto cambia di nuovo a Un posto al sole?

La disperazione di Raffaele si farà ogni giorno più grande, anche perché le telefonate con Ornella saranno fredde. Non si esclude che l'uomo possa tornare a riflettere sul suo futuro, soprattutto per non perdere la sua famiglia. Nonostante l'appoggio di Giulia e Renato, infatti, Raffaele potrebbe avvertire forti sensi di colpa anche verso Rosa.

Quest'ultima, infatti, era a un passo dalla firma del contratto per il lavoro a Palazzo Palladini e Giulia, che è in partenza, non può assicurarle la continuità nelle pulizie del suo appartamento. Si fa sempre più concreta la possibilità che Raffaele si renda conto che per lui la cosa più importante è la serenità con Ornella e lasci il portierato a Rosa per partire. Per riconquistare sua moglie, Giordano potrebbe recuperare il biglietto per la Spagna e farle una sorpresa. In tal caso, Rosa avrebbe finalmente la possibilità di svolgere il lavoro dei suoi sogni.