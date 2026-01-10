l pubblico di Un posto al sole non ha visto di buon grado la decisione di Raffaele di fare un passo indietro sul pensionamento. Lo storico portiere di Palazzo Palladini si è ritrovato in breve a passare da uno dei personaggi più amati a uno di quelli più odiati della soap.

In particolare il pubblico non gli ha perdonato l'egoismo di una scelta che ha stravolto i piani di Rosa, la quale aveva investito tempo ed energie per prepararsi a quel ruolo. I social si sono trasformati in un vero e proprio ring dove Raffaele viene accusato di essersi aggrappato ai suoi privilegi senza pensare alle conseguenze per chi aveva davvero bisogno di quello stipendio.

La rabbia del pubblico dopo la retromarcia sulla pensione

Il sentiment sui social riguardo alla scelta di Raffaele di non andare in pensione è un fiume di rabbia e frustrazione. I fan di Un posto al sole non perdonano quella che considerano una decisione egoista e irrispettosa, soprattutto nei confronti di Rosa.

"Difendere quel boomer di Raffaele significa vivere fuori dalla realtà. Sosteniamo pure gente che potendo andare in pensione non lo fa e continua a mantenere i suoi privilegi", attacca un utente con tono sarcastico ma tagliente. Le definizioni che circolano nei commenti sono durissime. C'è chi lo chiama "bambinone egoista" e chi lo definisce "l'essenza della prima Repubblica". Molti accusano il portiere storico di Palazzo Palladini di essersi aggrappato ai suoi privilegi senza pensare alle conseguenze per chi contava davvero su quel posto.

In breve, la scelta di Raffaele di mantenere il lavoro viene percepita come un atto che blocca il futuro di una persona che ne ha realmente bisogno, trasformando un personaggio amato in bersaglio di un vero linciaggio mediatico. Ma c'è di più. Oltre alla retromarcia sulla pensione, i fan puntano il dito contro l'atteggiamento ipocrita che il portiere avrebbe avuto nei confronti di Rosa dopo averle tolto il futuro.

Pensione negata e futuro rubato, i fan non perdonano Raffaele

La frustrazione generale si traduce in commenti durissimi che non lasciano spazio a mezze misure. "Povera Rosa mamma mia, Raffaele ma vaff****** egoista di m**** e dai largo ai giovani", scrive una fan visibilmente furiosa usando termini coloriti.

Un altro utente sintetizza il pensiero di molti sottolineando come "Raffaele ha fatto una vera por****, non tanto alla moglie, quanto alla povera Rosa".

La rabbia nasce dal fatto che Rosa ha passato settimane a organizzarsi e investire energie per un lavoro che ora non avrà più. Un'altra fan si sfoga senza filtri con epiteti poco lusinghieri. "Io furiosa con Raffaele, brutta testa di c**** e tanti come lui purtroppo nella vita reale". Il sentimento dominante è chiaro e spietato. Raffaele ha tradito la fiducia di chi credeva in lui e ora deve affrontare le conseguenze dell'odio social.

L'abbraccio a Rosa visto come viscido

L'atteggiamento di Raffaele verso Rosa dopo la retromarcia viene percepito come viscido e ipocrita.

Per molti fan illudere qualcuno con promesse concrete per poi ritirare tutto all'ultimo rende qualsiasi tentativo successivo di consolazione non solo inutile ma addirittura inappropriato.

"La cattiveria include il tradimento emotivo, che rende qualsiasi gesto successivo, abbraccio incluso, viscido e fuori luogo", sintetizza un commento che raccoglie decine di like. "Stavolta Raffaele si è comportato scorrettamente e viscidamente. Io fossi stata in Rosa neanche mi sarei lasciata sfiorare da lui, altro che abbraccio". In breve, accettare un abbraccio da chi ti ha appena tolto il futuro sarebbe per molti l'equivalente di legittimare un comportamento scorretto e opportunista mascherato da falsa gentilezza. Resta da capire se, nelle prossime puntate, Raffaele riuscirà a riconquistare l'affetto del pubblico