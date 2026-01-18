Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda lunedì 26 alle 20:50 su Rai 3 annunciano l’arrivo di Eleanor Price, la ricca e misteriosa cliente americana destinata a sconvolgere gli equilibri di Palazzo Palladini. Il suo ingresso coinvolgerà fin da subito quattro volti storici della soap: Raffaele, primo a darle una goffa ma calorosa accoglienza; Marina e Roberto, pronti a riceverla nella loro casa per motivi professionali; e Renato, che invece guarderà alla nuova arrivata con crescente diffidenza.

Eleanor Price resta affascinata da Palazzo Palladini

L’arrivo di Eleonor, interpretata da Whoopi Goldberg, sarà segnato da un incontro iniziale con Raffaele Giordano, che farà del suo meglio per accoglierla nonostante qualche inevitabile imbarazzo. Successivamente, Marina e Roberto Ferri la introdurranno nel loro mondo, convinti che la presenza della donna possa rappresentare un’opportunità importante per i Cantieri Flegrei Palladini dopo i danni lasciati da Gennaro Gagliotti. Ma ciò che sorprenderà tutti sarà l’interesse quasi magnetico che Eleanor mostrerà per Palazzo Palladini, tanto da chiedere di alloggiare proprio lì durante il suo soggiorno napoletano.

Renato non si fida di Eleonor Price

Mentre Raffaele farà di tutto per soddisfare ogni richiesta della nuova ospite, Renato Poggi inizierà a nutrire sospetti sempre più pressanti. A suo avviso, la signora Price e il suo staff nascondono qualcosa, e la loro presenza nel palazzo di Posillipo non sarebbe affatto casuale. Le sue preoccupazioni verranno accolte con scetticismo dagli altri condomini, ma chi conosce Renato sa che, per quanto possa sembrare esagerato, spesso ci vede lungo. Per ora, le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano se Renato avrà ragione o meno riguardo a Eleonor Price. Sarà dunque necessario attendere la messa in onda delle prossime puntate della soap partenopea per scoprire se le intenzioni della facoltosa signora americana siano davvero innocue o se, al contrario, nascondano qualcosa di losco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gennaro ha accoltellato Antonietta

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, trasmesse su Rai 3, Gennaro ha scoperto che sua moglie lo ha denunciato ai microfoni di Radio Golfo 99 e, per questo, è andato su tutte le furie. In un primo momento l’imprenditore si è presentato da Antonietta, chiedendole di tornare insieme e di ritirare la denuncia. Stanca dei continui tradimenti e dell’atteggiamento arrogante del marito, Antonietta ha deciso di non assecondarlo né perdonarlo per l’ennesima volta. A quel punto, ormai messo nei guai di fronte alla legge proprio dalla moglie, Gagliotti ha accoltellato Antonietta, che è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Filippo di Napoli.