Raffaele scoppierà a piangere, certo di aver perso per sempre Ornella nelle puntate di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Ornella partirà per la Spagna senza Raffaele e sarà molto arrabbiata con lui. La donna risponderà alle telefonate di suo marito, ma sarà fredda e distaccata, per nulla disposta a ritrovare il dialogo di un tempo. Raffaele potrà contare sulla presenza di Renato e Giulia, ma non servirà a colmare il grande vuoto che sente ogni sera senza sua moglie.

Rottura per una delle coppie più amate di Un posto al sole?

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che una delle coppie più longeve della soap partenopea rischierà di arrivare al capolinea. Dopo la decisione di tornare sui suoi passi e rinunciare alla pensione, Raffaele dovrà affrontare una grave crisi con Ornella. Quest'ultima non riuscirà proprio a perdonare suo marito per aver mandato in fumo settimane di progetti e partirà per la Spagna senza di lui. Ornella non saluterà Raffaele con l'affetto di un tempo e nel portiere resterà un grande vuoto. La donna sarà a dir poco furiosa con suo marito che le ha negato la possibilità di vivere dei mesi in giro per il mondo a godersi il meritato riposo.

Raffaele, a Napoli, farà molta fatica a non pensare al peggio. L'uomo avrà il sostegno di Renato e Giulia che, comprendendo le sue difficoltà, proveranno a tirarlo su. La signora Poggi inviterà Raffaele a cena per non farlo restare da solo, gli porterà il caffè caldo la mattina e lo inviterà a chiamarla per qualsiasi cosa. Tutto questo, però, non basterà a Raffaele che appena tornerà a casa scoppierà a piangere, certo di aver perso per sempre Ornella.

Raffaele senza Ornella si sentirà disperato

Nelle puntate di Un posto al sole dal 19 al 23 gennaio, Ornella risponderà alle telefonate di Raffaele, ma il suo tono sarà freddo e distaccato. Il portiere di Palazzo Palladini inizierà seriamente a pensare che il suo matrimonio sia finito.

Renato proverà a dirli che tutto si risolverà presto, ma in realtà i segnali di Ornella saranno tutt'altro che positivi. Cosa succederà? Le trame si fermano qui e non si esclude che la crisi con sua moglie duri ancora molto a lungo. La donna, infatti, sarà lontana da Napoli anche fisicamente e questo certamente non aiuterà la coppia a ritrovarsi.