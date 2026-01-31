Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 9 al 13 febbraio svelano che Eduardo sarà messo alle strette per via della gelosia di Stella. Quest'ultima farà un gesto che potrebbe compromettere la sua stabilità familiare.

Scontro tra Roberto e Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio prendono il via dallo scontro tra Roberto e Michele. Il giornalista non prenderà bene la scelta di Ferri di prendere il controllo della radio in prima persona e coglierà l'occasione di mettere il suo capo di fronte ad una scelta definitiva per stabilire una chiarezza nei ruoli.

Dal canto suo, Roberto dovrà fare i conti con se stesso infatti si ritroverà di fronte ad una situazione che il suo carisma non potrà risolvere. Il tycoon dovrà riflettere sul destino della sua emittente e prendere una decisione in tempi brevi.

Eduardo, sempre più coinvolto in affari loschi, poterà a termine un colpo con Stella ed il fratello, riscoprendo un tipo di esperienza che pensava di essersi lasciato alle spalle e lasciandosi prendere dall'adrenalina del momento. Inevitabilmente la questione lo riavvicinerà a Stella, ma tra i due presto si creeranno delle fratture.

Il comportamento ambiguo di Eleonor

Stella, infastidita dalla freddezza mostrata improvvisamente da Eduardo, farà un gesto avventato che metterà a rischio la stabilità della famiglia di Sabbiese.

Così, quest'ultimo capirà che la situazione potrebbe sfuggirgli di mano così sarà sul punto di prendere una decisione definitiva che potrebbe segnare la svolta dal punto di vista affettivo e personale.

A Palazzo Palladini, il comportamento di Eleanor renderà via via sempre più chiaro che dietro il suo arrivo a Napoli non c'è solo una questione di interessi economici. La Price sembrerà sul punto di rivelare un segreto importante che la riguarda da vicino ma alla fine rimanderà sempre.

Infine Sasà e Mariella cercheranno di aiutare Bice a dare una svolta alla sua vita. aiutandola a trovare un poì di serenità.

Il segreto di Eleonor

Il segreto di Eleanor sarà una delle storyline più interessanti delle prossime puntate di Un posto al sole.

La donna chiederà aiuto a Raffaele per scoprire qualcosa del suo passato. Non si sa ancora molto,ma sembra probabile che il destino dell'americana sia intrecciato a quello di un giovane napoletano, che il suo assistente ha ritrovato e fotografato tra le vie di Napoli.