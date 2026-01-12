Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 12 al 16 gennaio, Antonietta denuncerà pubblicamente su Radio Golfo 99 tutti gli affari loschi di Gennaro, il quale difficilmente questa volta potrà evitare il carcere. Inoltre Nunzio deluderà Rossella in quanto continuerà a pubblicare video da chef hot sui social.

Rosa, invece, sarà delusa per avere perso il lavoro che tanto desiderava, mentre Raffaele dovrà fronteggiare la distanza di Ornella.

Raffaele può contare sulla vicinanza di Diego

Roberto e Marina saranno felici visto che ormai Gennaro risulterà essere senza più speranze ed in questo modo pagare per tutti i crimini compiuti.

In realtà Gagliotti non si sarà arreso al suo destino ed attuerà uno stratagemma che gli consentirà di essere scagionato da tutte le accuse. Per sua sfortuna, però la moglie Antonietta non avrà intenzione di tenere nascosta la verità ed il suo destino sembrerà segnato.

Nel frattempo la decisione di Raffaele di proseguire il proprio lavoro come portiere di Palazzo Palladini provocherà molte reazioni positive, ma nello stesso tempo non mancheranno i pareri contrari. Giordano dovrà fronteggiare la distanza di Ornella che sembrerà difficile da colmare, ma potrà fare affidamento sulla vicinanza di Diego. Rosa, invece, consolerà il figlio Manuel che sarà amareggiato per il lavoro sfumato della madre.

Nunzio continua a fare video

Antonietta interverrà pubblicamente a Radio Golfo 99 e denuncerà tutti gli affari loschi del marito Gennaro, il quale reagirà duramente. Roberto e Marina festeggeranno, poiché stavolta hanno la piena consapevolezza che nessuno potrà impedire a Gagliotti di finire in carcere. Inoltre Alberto vorrà comprendere in cosa consista la terapia seguita dal figlio e farà la conoscenza di un personaggio particolare.

Nel frattempo Rosa faticherà ad accettare di avere perso il lavoro che desiderava e si renderà conto che gli uomini della sua vita hanno reagito diversamente di fronte ai suoi problemi.

In tutto questo, Nunzio deciderà di non fare più video sui social per venire incontro alle richieste di Rossella, ma cambierà idea quando Samuel lo accuserà di voler prendere il suo posto di cuoco titolare del Caffè Vulcano.

In realtà Piccirillo sarà invidioso del successo del suo amico, poiché Micaela gli ha detto che non è capace. Cammarota pertanto sarà pronto a stupire le sue fan, ma non appena la sua fidanzata lo vedrà resterà senza parole.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Eduardo si è avvicinato tantissimo al mondo di Stella al punto da decidere di entrare nella banda criminale di Angelo e Rino. Inoltre Nunzio ha seguito il consiglio di Micaela e ha girato dei video social per il Caffè Vulcano, che si sono rivelati un autentico successo.

Damiano, invece, non è ancora riuscito a scoprire gli autori delle rapine nelle gioiellerie e ha temuto le ritorsioni di Grillo, mentre Raffaele ha cambiato idea e non è andato in pensione.