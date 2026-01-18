Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 19 al 23 gennaio, Samuel si mostrerà geloso della popolarità social di Nunzio e Rossella faticherà a gestire l'insofferenza nei confronti del fidanzato. Inoltre Eduardo vorrà partecipare ad un colpo per guadagnare denaro, ma dovrà convincere Zio Rino.

Raffaele, invece, penserà che il matrimonio con Ornella è finito, mentre Alberto conoscerà Anna.

Elena e Vinicio tornano a Napoli

Roberto e Marina si impegneranno per intraprendere delle ottime iniziative per il futuro dei cantieri navali, ma dovranno fare i conti con la scarsa collaborazione da parte di Chiara.

Intanto Vinicio tornerà a Napoli e sarà chiamato ad assumere delle scelte importanti. Anche Elena rientrerà in città e sorprenderà la madre con una decisione inattesa.

Nel frattempo Rossella non gradirà la popolarità di Nunzio e Samuel cercherà di diventare nuovamente il volto social del Caffè Vulcano. In tutto questo, Luca e Giulia saranno pronti a partire per la Sicilia, mentre Raffaele sarà preoccupato per la distanza che si è creata con Ornella. Alberto, invece, conoscerà Anna che frequenta lo stesso centro di Gianluca, il quale scoprirà che il padre ha parlato con il suo tutor.

Rosa riflette sul comportamento di Damiano

La nomina del nuovo amministratore delegato lascerà tutti sorpresi ed i coniugi Ferri ad incontrare una cliente americana, la quale potrebbe rilanciare gli affari dei cantieri.

Intanto Rosa aiuterà Clara a trovare una nuova abitazione, ma il comportamento ambiguo di Damiano spingerà Picariello a riflettere. Inoltre Mariella e Guido si troveranno coinvolti nella questione dei soldi riguardante Bice e Cotugno.

Nel frattempo Raffaele sarà triste per la partenza di Ornella in Spagna e penserà che il loro matrimonio è finito. In tutto questo, Eduardo vorrà partecipare ad un colpo con la banda di Stella per guadagnare un poco di soldi, ma dovrà prima convincere le resistenze di Zio Rino. Samuel, invece, si impegnerà per superare Nunzio nelle preferenze di Micaela. Rossella nello stesso tempo si mostrerà sempre più insofferente.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Antonietta ha denunciato durante la trasmissione di Michele su Radio Golfo 99, gli atti criminosi compiuti dal marito Gennaro.

Quest'ultimo si è recato nel suo appartamento e dopo averla ferita con un coltello, è fuggito nelle campagne.

Raffaele, invece, ha avuto più di un problema con Ornella, ma ha potuto contare sulla vicinanza di Diego.