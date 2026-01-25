Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 26 al 30 gennaio, Eduardo avrà bisogno di denaro esorterà Angelo e Stella a compiere un colpo senza dire nulla a Rino. Inoltre Eleonor Price giungerà a Napoli dopo avere commissionato uno yacht ai cantieri navali e sarà accolta dai coniugi Ferri.

Gianluca, invece, rimarrà affascinato dalla conoscenza della giovane restauratrice Anna, mentre tra Damiano e Rosa ci saranno numerose tensioni.

Elenor Price rimane affascinata da Palazzo Palladini

Roberto e Marina accoglieranno ufficialmente Eleonor Price, una ricca donna americana giunta a Napoli che ha commissionato uno yacht ai cantieri navali.

I coniugi Ferri la faranno pranzare a casa loro e saranno presenti pure Filippo e Serena, che evidenzieranno come la città di New York è stata importante per la loro unione. La signora Price rimarrà affascinata dalla vista spettacolare esistente dalla terrazza di Palazzo Palladini ed avanzerà una proposta insolita.

Nel frattempo Guido e Mariella si impegneranno per convincere Bice a ridare indietro il denaro a Cotugno e proveranno a mediare tra i due. In tutto questo, Gianluca nel corso dell'incontro con gli alcolisti anonimi conoscerà una persona speciale, mentre Alberto proverà a riavvicinarsi al figlio. Elena, invece, non si occuperà più della radio e la sua assenza creerà diversi disagi a tutto lo staff.

Renato è convinto che gli americani nascondano qualcosa

Eduardo avrà bisogno di soldi al più presto e per questo motivo esorterà Angelo e Stella a compiere un colpo, anche di fronte al parere contrario di Rino. Intanto Rosa verrà a conoscenza di qualcosa riguardante Damiano che la porterà a litigare con lui e questo creerà forti attriti nella coppia.

Nel frattempo si renderà necessario per Ferri nominare un nuovo direttore per Radio Golfo 99. In tutto questo, Gianluca rimarrà affascinato dalla conoscenza della giovane restauratrice Anna, mentre Renato sarà convinto che gli americani stiano nascondendo qualcosa. Nunzio e Samuel, invece, si renderanno protagonisti di uno scontro duro ma anche comico.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, il destino dei cantieri navali è rimasto nelle mani di Vinicio poiché Chiara ha dimostrato di non volere venire incontro alle richieste di Roberto e Marina. Inoltre Giulia e Luca si sono preparati per andare in Sicilia.

Raffaele, invece, ha sofferto per la partenza di Ornella e ha temuto che il suo matrimonio fosse finito, mentre Rossella non ha gradito il successo social del fidanzato Nunzio.