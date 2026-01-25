Continuano le vicende dei protagonisti di Un posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 26 al 30 gennaio si parlerà molto dell'arrivo degli americani a Palazzo Palladini. Raffaele resterà affascinato da Eleanor mentre Renato cercherà di carpire le reali intenzioni della donna. Eduardo convincerà Stella e Angelo a estromettere Rino dalla banda mentre per Gianluca e Alberto arriverà un momento sereno da condividere.

L'accoglienza di Eleanor

Dopo la goffa accoglienza di Renato e Raffaele, Marina e Roberto faranno di tutto per apparire impeccabili agli occhi dell'americana.

La donna dopo il succulento pranzo rimarrà folgorata dalla bellezza di Palazzo Palladini tanto da avanzare una strana richiesta. Price esprimerà la sua volontà di voler alloggiare a Palazzo e Raffaele farà di tutto per accontentare la sua richiesta. Sarà proprio in questi momenti che tra Raffaele e la nuova arrivata inizierà a consolidarsi un rapporto davvero speciale.

Raffaele riuscirà a trovare una soluzione per accontentare la nuova arrivata e ne sarà ben felice. Al contempo Renato Poggi non sarà dello stesso parere. L'uomo infatti, convinto che gli americani nascondano qualcosa, inizierà ad indagare sul loro conto e ben presto si scoprirà che aveva ragione. La presenza di un'americana a Palazzo metterai a dura prova la conoscenza dell'inglese dei vari inquilini, soprattutto di Rosa che avrà molte difficoltà ad interagire con lei a causa della sua scarsa conoscenza della lingua straniera.

Una nuova discussione

Non sarà solo la poca conoscenza dell'inglese a turbare Rosa. La donna infatti scoprirà un lato oscuro di Damiano e avrà con lui un'accesa discussione. Tra i due qualcosa sembrerà rompersi e inizierà una nuova fase di distacco. Eduardo invece desideroso di fare soldi, convincerà Stella ed Angelo fare un colpo per conto loro escludendo Rino e a quanto pare ci riuscirà.

Mariella e Guido intanto continueranno a pressare Bice affinché restituisca i soldi a Cotugno e sarà proprio in questi momenti che la donna si accorgerà della fragilità della sua migliore amica.

Per Gianluca e Alberto arriverà un momento di serenità, tra i due le cose andranno finalmente meglio. Gianluca farà poi la conoscenza di una affascinante restauratrice al corso per alcolisti e ne rimarrà affascinato.