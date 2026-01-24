Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 febbraio svelano che Clara sarà confusa dal comportamento di Eduardo. Quest'ultimo da un lato si mostrerà premuroso con la moglie ma dall'altro continuerà a tramare con la banda di Stella per un nuovo colpo.

Eleanor si confida con Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio su Raitre raccontano della presenza di Eleanor a Palazzo Palladini. Da subito, l'aria inquieta della cliente americana dei Cantieri Flegrei-Palladini sarà visibile a tutti.

La donna deciderà di raccontare il segreto che la tormenta a Raffaele, chiedendogli un aiuto. Il portiere non si tirerà indietro, dicendosi pronto a darle una mano per risolvere i suoi problemi.

Ben presto, Raffaele si renderà conto che per aiutare Eleanor occorre un impegno più grande del previsto che potrebbe condurlo in una situazione difficile. Tra i due il rapporto di fiducia maturerà velocemente, tanto che la complicità instaurata con l'americana sorprenderà lo stesso Raffaele, il quale si troverà invischiato in una situazione molto complicata.

La doppia vita di Eduardo

Tra Clara ed Eduardo i rapporti resteranno tesi. Infatti, da un lato Sabbiese si mostrerà molto premuroso e presente con la moglie affermando di essere certo di voler cambiare vita ma le vere intenzioni dell'uomo saranno ben diverse.

Infatti, Eduardo continuerà ad organizzare un piano per un nuovo colpo con Stella e la sua banda, senza coinvolgere lo zio Rino.

Clara, dal canto suo, desiderosa di poter vivere una vita tranquilla, comincerà a credere che il cambiamento del marito è reale. Ma il tentativo di Eduardo di ottenere soldi facile potrebbe spingerla ad affrontare un momento difficile dal quale potrebbe uscire con grossa difficoltà.

La misteriosa Eleanor

Quale sarà il segreto della cliente americana giunta a Napoli? Di certo la storyline che vede coinvolta Whoopi Goldberg sarà centrale nelle prossime puntate di Un posto al sole e vedranno protagonista Raffaele, Rimasto senza sua moglie, il portiere avrà tanto tempo da dedicare a Eleanor che avvolgerà con il suo mistero e la sua grinta tutti gli abitanti di Palazzo Palladini.