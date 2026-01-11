Eduardo aspetterà con ansia il primo colpo in gioielleria nelle prossime puntate di Un posto al sole di gennaio: Clara, invece, sognerà di cambiare casa con la sua famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Eduardo e Clara viaggeranno su due frequenze completamente diverse. La donna penserà alla famiglia mentre l'aspirazione di Sabbiese sarà fare soldi il più possibile.

Eduardo temerà il confronto con Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Eduardo sarà sempre più irriconoscibile nelle prossime puntate. Sabbiese ha ormai accettato di far parte della banda di Stella e sarà impaziente per il suo primo colpo in gioielleria.

Eduardo non vedrà l'ora di mettersi all'opera e tornare alla sua vecchia vita dopo aver accantonato l'idea di fare l'uomo delle pulizie. Il marito di Clara sarà certo che in questo modo recupererà una buona situazione economica. Sabbiese, quindi, non sarà affatto preoccupato del processo imminente e la sua unica aspirazione sarà fare soldi e poter competere con Alberto.

Le nuove aspirazioni di Eduardo e i sogni di Clara

Nelle puntate di Un posto al sole di gennaio, Eduardo sentirà forte la competizione con Palladini e penserà di risolvere tutto con la banda di Stella. Sabbiese, tuttavia, dovrà fare i conti con la diffidenza dei parenti della sua amante, ma soprattutto con la sua famiglia. Clara, ignara di tutto quello che sta combinando suo marito, inizierà a pensare in grande.

La donna esprimerà il desiderio di cambiare casa, perché da Rosa non ha la privacy che vorrebbe. Eduardo la accontenterà? Certamente se l'uomo inizierà ad operare con Stella non avrà più problemi economici, ma dovrà anche trovare una spiegazione credibile per sua moglie.

Eduardo e Clara si lasceranno?

Clara non sa nulla dei tradimenti di Eduardo e pensa che il suo unico problema sia affrontare il processo. La donna è convinta che gli sbalzi d'umore di Eduardo sono dovuti all'ansia dell'udienza e alla sua disoccupazione. Clara non immagina nemmeno lontanamente che Sabbiese l'ha già tradita più volte e sta per tornare a delinquere. Damiano sa del tradimento ma non del fatto che Eduardo tornerà a rubare.

Renda sta già indagando sulla banda di Stella e non si esclude che presto arrivi a smascherare Sabbiese. In questo caso, per Clara arriverebbe l'ennesima delusione e certamente il suo matrimonio finirà o subirà una grave batture d''arresto.