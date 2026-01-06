Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano festeggiamenti prematuri per uno dei protagonisti e la delusione di un bambino. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 13 gennaio alle 20:50 su Rai 3, la situazione di Okoro sarà particolarmente grave, mentre Gennaro celebrerà la caduta di ogni accusa a suo carico. Intanto, Manuel soffrirà molto a causa di Raffaele, perché la decisione di non andare più in pensione ha impedito a sua madre Rosa di ottenere il lavoro che le era stato promesso a Palazzo Palladini.

Gennaro festeggia dopo la confessione di Okoro

La posizione di Okoro davanti agli inquirenti risulterà ormai grave e la sua responsabilità nell’omicidio di Assane sarà definitivamente acclarata. Tuttavia, le parole di pentimento espresse alle forze dell’ordine dal capo dei braccianti dell’azienda agricola della famiglia Gagliotti permetteranno a Gennaro di tirare un sospiro di sollievo. Quest’ultimo, infatti, sarà sollevato di non essere rimasto coinvolto nelle pesanti accuse che Okoro avrebbe potuto rivolgere contro di lui, poiché è bene ricordare che è stato proprio Gagliotti il mandante dell’omicidio. Intanto Gennaro festeggerà troppo presto, ignaro che sua moglie Antonietta stia già architettando un piano per vendicarsi.

Rosa è in pena per Manuel

Nel frattempo verranno affrontate le vicende legate al lavoro di portiere a Palazzo Palladini. Dopo che Raffaele avrà un ripensamento e deciderà di non andare più in pensione, mantenendo così il suo impiego nel condominio di Posillipo, la sua scelta avrà ripercussioni su diverse persone attorno a lui. A farne le spese sarà anche il piccolo Manuel, profondamente deluso perché la decisione di Raffaele impedirà a sua madre Rosa di ottenere il prestigioso incarico promesso. Proprio Picariello dovrà affrontare la tristezza di suo figlio. Raffaele, dal canto suo, non vivrà un momento migliore: la sua scelta lo porterà infatti a entrare in crisi con Ornella. È bene ricordare che è stata proprio la signora Giordano a spingere il marito a godersi il meritato riposo dopo decenni di onorato servizio.

Per Ornella, ora che hanno raggiunto una certa età, era fondamentale avere la libertà di viaggiare, soprattutto per far visita al loro figlio Patrizio, ormai stabilitosi all’estero. Infine Diego dovrà ricambiare il favore a suo padre Raffaele, che di recente gli aveva dato preziosi consigli riguardo alla sua crisi con Ida. Questa volta, però, le parti si invertiranno e sarà il figlio a consolare il padre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo ha salvato Stella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Eduardo ha seguito Stella e i suoi familiari, rendendosi conto che Damiano era sulle loro tracce. Non appena Sabbiese ha capito il pericolo che la sua amante stava correndo mentre, insieme allo zio e al fratello, si recava dal ricettatore, ha salutato il cognato con un tono di voce molto alto per far capire alla banda di ladri che la polizia in borghese era nei paraggi. Dopo questo gesto, Stella ha spiegato a suo zio Rino che Eduardo non rappresenta un pericolo per loro, poiché è stato proprio lui a salvarli.