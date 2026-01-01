Il 2026 sarà un anno ricco di emozioni per Un posto al sole, che detiene il record di soap italiana più longeva della storia televisiva. La serie compirà infatti trenta anni e per l'occasione sono previste molte sorprese per gli spettatori.

La prima sarà l'arrivo di Whoopi Goldberg, confermato per febbraio, ma non è tutto. Ci sarà anche il rientro di un personaggio storico che romperà gli equilibri a Palazzo Palladini. Prima di questo, però, ci sono due archi narrativi da concludere che riguardano il destino di Raffaele e Gennaro Gagliotti.

La fine di Gennaro Gagliotti e il ripensamento di Raffaele

Prima di aprire nuove trame, ci sono alcune vicende in sospeso da risolvere. In primis quella di Gennaro Gagliotti, per il quale la fine sembra ormai vicina. L'uomo riuscirà a cavarsela ancora una volta nonostante la confessione di Okoro, anche se non è chiaro quale strategia utilizzerà il suo avvocato. Il legale potrebbe invocare una sorta di infermità mentale per l'ex caporale di Gagliotti, ma poco importa perché ad accusare Gennaro arriverà un'altra persona totalmente inaspettata. Si tratta di Antonietta, che svelerà tutti i segreti del marito durante una trasmissione radiofonica con Michele Saviani. La fine di Gennaro sembra quindi segnata.

Per quanto riguarda Raffaele, nel messaggio di fine anno l'uomo ha parlato di fine di un ciclo e di ultimo brindisi. Le cose però non stanno esattamente così. A breve il portiere storico di Palazzo Palladini avrà un ripensamento e deciderà di restare al suo posto. Questa scelta aprirà la strada a diversi sviluppi narrativi, tra cui la delusione di Rosa e Ornella. A quanto pare anche altri condomini non vedranno di buon occhio questo cambio di rotta.

Arriva Whoopi Goldberg

L'attrice premio Oscar statunitense avrà una storyline completa che si svilupperà nell'arco di venti puntate. Non sono ancora trapelati molti dettagli sulla trama, ma a quanto pare l'attrice dovrebbe interagire con un personaggio storico della soap.

Si è parlato persino di una storia d'amore, anche se questa ipotesi appare piuttosto improbabile. Più verosimilmente nascerà un legame di complicità o amicizia, con Raffaele indicato come possibile partner di scena.

L'elemento più interessante emerso finora riguarda una trama misteriosa legata al passato di Palazzo Palladini. In passato si era parlato di Whoopi nei panni di una ricca donna statunitense tornata a Napoli per sbrigare alcuni affari. Alcune foto dal set suggeriscono anche un'interazione con Roberto Ferri. Non resta che attendere per capire meglio gli sviluppi di questa vicenda.

Un personaggio storico torna a Napoli nel 2026

Per finire c'è un'ultima chicca legata al 2026, ovvero il ritorno di un personaggio del passato.

Molto probabilmente dovrebbe trattarsi di qualcuno di storico, ma chi potrebbe essere. Un posto al sole negli ultimi anni ha mostrato di tenere molto alla strategia di riportare personaggi forti del passato. C'è stato il ritorno di Claudia Costa, quello di Nunzio ed in fine di Luca De Santis. Chi sarà stavolta?

Il riserbo attorno a questa notizia è massimo e non si sa nulla di concreto. Si possono solo fare delle ipotesi. Tra queste c'è quella che porterebbe alla famiglia Boschi, con Franco, Angela o addirittura Anna. Un'altra possibilità riguarda il ritorno di Alessandro Palladini. Più difficile ma non impossibile la strada che porterebbe a Sonia Campo,Giò o addirittura Carmen. In ogni caso, le trame parlano di un personaggio che dovrebbe comunque sconvolgere le dinamiche di Palazzo Palladini. Non resta che attendere per saperne di più.