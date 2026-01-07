Le anticipazioni di Un posto al Sole delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio svelano che Antonietta dimostrerà molto coraggio, denunciando le azioni di Gennaro in diretta in radio durante un'intervista concessa a Michele.

Roberto e Marina sul punto di liberarsi di Gennaro

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio prendono il via dalle aspettative di Marina e Roberto che saranno certi di potersi sbarazzare di Gennaro una volta per tutte. Gagliotti però metterà in atto un piano molto pericoloso per poter sfuggire ancora una volta alla giustizia.

In carcere, le condizioni di salute di Okoro appariranno disperate e Gennaro festeggerà visto che nessuno potrà accusarlo. In realtà l'imprenditore non sa che Antonietta potrebbe metterlo in serie difficoltà. Infatti, la donna accetterà di essere intervistata da Michele e, con molto coraggio, troverà la forza di denunciare tutte le azioni malvagie del marito. Gennaro reagirà malissimo a questa intervista, al contrario, Roberto e Marina finalmente pregusteranno la vittoria contro il loro nemico.

Ornella si allontana da Raffaele

La scelta di Raffaele di rinunciare al pensionamento produrrà da un lato entusiasmi e dall'altro tensioni. Rosa infatti dovrà affrontare la delusione per l'occasione di lavoro sfumata e anche il figlio Manuel non prenderà bene la notizia.

Ornella si allontanerà da Raffaele dopo il suo ripensamento. Il portiere troverà conforto nel figlio Diego.

Rossella e Nunzio, dopo uno scontro, troveranno un punto d'accordo per quanto riguarda la visibilità dello chef sui social. Samuel non prenderà bene il successo dell'amico sui social tanto che la tensione tra i due sfocerà in uno scontro aperto.

Alberto cercherà di sostenere il figlio nel suo percorso terapeutico ma trovare un equilibrio con lui sarà difficile Nel tentativo di comprendere il suo percorso, Alberto conoscerà una persona misteriosa e affascinante.

Nuovo amore in vista per Alberto?

Da tempo l'avvocato Palladini non è legato sentimentalmente ad una donna ma presto le cose potrebbero cambiare.

Si può, infatti, ipotizzare che la persona che conoscerà Alberto nel tentativo si seguire e comprendere il percorso del figlio, sia una terapeuta che potrebbe conquistare con il suo fascino l'uomo. Magari per l'avvocato la nuova conoscenza potrebbe rappresentare un punto di svolta dal punto di vista personale e sentimentale. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperne qualcosa di più.