Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 12 al 16 gennaio Rosa sarà costretta a fare i conti con la delusione per aver perso un buon posto di lavoro. Gagliotti invece, certo di aver messo all'angolo Okoro dovrà fare i conti con le impreviste dichiarazioni di Antonietta, sua moglie.

La rivincita di Roberto

Roberto e Marina, certi che per Gennaro sia finita dopo la confessione di Okoro, cominceranno a gustare i risultati della vittoria ma improvvisamente Gagliotti riuscirà a cambiare le carte in tavola.

Con un movimento subdolo e poco ortodosso, l'imprenditore riuscirà a fare cadere tutte le accuse contro di lui e a mettere Okoro in una situazione davvero pericolosa. L'imprenditore riuscirà ancora una volta a sfuggire alle proprie responsabilità senza pagare per i crimini commessi. Dopo una iniziale fase di tranquillità, la condotta di Gennaro verrà nuovamente messa in discussione da un personaggio del tutto inaspettato. Sua moglie, Antonietta, deciderà di raccontare attraverso un'intervista a Radio Golfo, tutte le malefatte di suo marito e la sua confessione segnerà una vera e propria sconfitta per l'imprenditore napoletano. Molto probabilmente la confessione della donna fornirà elementi ultimi a mettere definitivamente fuori dai giochi Gennaro.

Rosa dopo aver appreso la decisione di Raffaele di non voler più andare in pensione, dovrà fare i conti con la sua amara delusione. La donna dopo essersi illusa di poter regalare una vita migliore al suo bambino dovrà affrontare le conseguenze. Manuel infatti apparirà fortemente amareggiato e sarà molto difficile per lei gestirlo. Nel corso di questo difficile periodo, Picariello si accorgerà che gli uomini della sua vita avranno una reazione completamente diversa rispetto alla sua nuova condizione ed anche questo influirà a peggiore il suo umore. Raffaele invece farà la felicità di molte persone con la sua scelta di non lasciare la guardiola di Palazzo Palladini ma al contempo creerà una insanabile frattura con sua moglie Ornella.

Per questo motivo lo storico portiere avrà un duro confronto con suo figlio Diego.

Una guerra tra chef

Samuel si accorgerà del successo di Nunzio come chef sul web e si renderà conto che a renderlo famoso non sono state certo le sue doti culinarie. Tra i due si accenderà uno scontro che sarà molto difficile da sedare. Al contempo anche tra Rossella e il suo uomo le cose non andranno meglio. Dopo il successo social del ragazzo, Ross farà molta fatica a contenere la sua gelosia e i due si scontreranno continuamente. Alberto invece ansioso per il nuovo percorso di terapia che dovrà intraprendere suo figlio Gianluca farà fatica ad instaurare un rapporto sereno con lui, ma la sua presenza lo porterà a fare un incontro davvero intrigante con in personaggio inaspettato.