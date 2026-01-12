Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’arrivo di un personaggio misterioso destinato a cambiare gli equilibri tra alcuni protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Gianluca inizierà il suo percorso di disintossicazione e al suo fianco ci sarà il padre Alberto, che conoscerà Anna, una ragazza che frequenta lo stesso centro del figlio. Quest’ultimo andrà su tutte le furie quando scoprirà che suo padre ha chiesto informazioni sul suo conto al tutor. Nel frattempo, Chiara si rivelerà meno collaborativa del previsto con Roberto e Marina, mentre Giulia e Luca si prepareranno a partire per la Sicilia.

Alberto conosce Anna, Gianluca scopre che suo padre chiede notizie sul suo conto

Alberto farà un incontro alquanto inaspettato durante un giorno di pioggia, entrando in contatto con una ragazza misteriosa di nome Anna. Quest’ultima frequenterà lo stesso centro di recupero di suo figlio Gianluca che, è bene ricordarlo, è in cura da qualche tempo per disintossicarsi dalla dipendenza dall’alcol. Parallelamente, il giovane Palladini andrà su tutte le furie quando scoprirà che suo padre avrà chiesto informazioni sul suo conto al tutor. Intanto, Giulia Poggi e Luca De Santis si prepareranno a partire per la Sicilia, dove potranno andare a trovare Angela, Franco e Bianca.

Roberto e Marina accolgono una cliente americana

Nel frattempo, verranno affrontate le vicende legate ai Cantieri Flegrei Palladini: Roberto e Marina saranno impegnati a pianificare le strategie future, mentre dovranno fare i conti con l’ostilità di Chiara, che non offrirà il supporto sperato. Intanto, il futuro dell’azienda sembrerà dipendere da Vinicio e, quando arriverà il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato, il nome proposto lascerà tutti senza parole. Parallelamente, Roberto e Marina si prepareranno ad accogliere una facoltosa cliente americana, potenziale alleata per rilanciare l’azienda navale. Infine, continuerà anche la crisi tra Ornella e Raffaele: lui temerà che il matrimonio sia ormai giunto al capolinea, vista la distanza ormai insormontabile che si è creata tra lui e sua moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele e Ornella hanno litigato

Nei precedenti episodi di Un posto al sole, trasmessi su Rai 3, Raffaele ha cambiato idea riguardo alla sua intenzione di andare in pensione, rendendosi conto di essere più felice continuando a svolgere il suo lavoro di portiere a Palazzo Palladini. Tuttavia, questa decisione ha provocato una frattura tra lui e sua moglie Ornella, che da tempo sognava di poter essere libera di viaggiare insieme al marito. Di conseguenza, i coniugi Giordano hanno avuto una lite furibonda, che ha ulteriormente incrinato il loro rapporto.