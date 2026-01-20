Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 20 gennaio è stata nominata per la prima volta Eleanor Price, il personaggio che sarà interpretato da Whoopi Goldberg. Le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio confermano che la ricca imprenditrice statunitense arriverà a Napoli per incontrare Roberto e Marina, ma prima sarà accolta da Raffaele.

A quanto pare la donna resterà così affascinata da Palazzo Palladini da richiedere di soggiornare lì durante il suo periodo di permanenza. Lei e il suo entourage invaderanno quindi lo stabile suscitando entusiasmo e curiosità tra i condomini.

Qualcuno però non si fiderà di loro.

Un posto al sole: arriva Whoopi Goldberg

Manca ormai pochissimo all’ingresso di Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole. L’attrice potrebbe apparire già venerdì 23 gennaio, ma il vero debutto è previsto per lunedì 26, quando Eleanor Price metterà piede a Palazzo Palladini. Ad accoglierla ci sarà, ovviamente, Raffaele, che si mostrerà però visibilmente a disagio di fronte a un’ospite di tale prestigio.

La facoltosa imprenditrice americana si recherà poi a casa di Roberto e Marina per definire i dettagli dello yacht commissionato ai Cantieri. All’incontro prenderanno parte anche Filippo e Serena, che condivideranno con Eleanor i ricordi del periodo vissuto a New York, una città fondamentale per la loro storia d’amore.

Il pranzo si svolgerà in un clima sereno e disteso. Eleanor si rivelerà una donna espansiva, solare e amante dei viaggi, mentre la vista panoramica dalla terrazza la lascerà senza fiato, suggerendole un'idea.

Eleanor nasconde un segreto, Renato non si fida

Affascinata dalla bellezza di Palazzo Palladini, Eleanor deciderà di prolungare la sua permanenza a Napoli e di soggiornare proprio lì. Raffaele si mobiliterà con entusiasmo per procurarle un alloggio adeguato nello stabile. Alcune immagini dal set, unite alla partenza di Giulia e Luca, sembrano suggerire che Eleanor potrebbe trasferirsi proprio alla Terrazza, nella quale dovrebbe essere ancora attivo il servizio di B&B.

Tutti sembreranno affascinati dalla donna, ma Renato osserverà la situazione con occhio critico, convinto che dietro tanta cordialità si nasconda qualcosa di poco chiaro.

I dubbi dell'uomo potrebbero avere un fondamento. Eleanor in effetti è arrivata a Napoli e a Palazzo Palladini con un intento ben preciso che però non è stato ancora svelato.

Il resto delle trame di Un posto al sole da 26 al 30 gennaio: Gianluca affascinato da Anna, Eduardo a capo della banda

Durante le riunioni del gruppo di sostegno, Gianluca si mostrerà sempre più attratto da Anna. Alberto, nel frattempo, cercherà di riavvicinarsi al figlio con metodi poco limpidi, nel tentativo di saperne di più sul suo percorso di recupero.

Nel provare a mediare tra Bice e Cotugno, Mariella si renderà conto di quanto l’amica sia fragile.

Dopo la partenza di Elena, a Radio Golfo 99 diventerà urgente trovare un sostituto.

Spinto dalla voglia di un grosso guadagno, Eduardo insisterà per organizzare un nuovo colpo. Di fronte al rifiuto di Rino, agirà alle sue spalle coinvolgendo solo Stella e Angelo.

Infine Samuel e Nunzio finiranno per scontrarsi duramente sul ruolo di chef hot, dando vita a un'inaspettata nuova rivalità.