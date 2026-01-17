Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 gennaio, Whoopi Goldberg farà il suo ingresso a Palazzo Palladini nei panni di Eleanor Price.

La donna avrà i mezzi finanziari per riassestare i bilanci traballanti dei Cantieri. Mostrerà però anche un interesse fin troppo morboso per Palazzo Palladini, un atteggiamento che metterà in allarme Renato, più sospettoso che mai.

Eleanor Price arriva a Palazzo Palladini

Archiviata la vicenda Gagliotti, Un posto al sole si prepara ad accogliere un'ospite d'eccezione. Eleanor Price (Whoopi Goldberg) farà infatti il suo ingresso nella soap di Rai 3 e sarà protagonista di un arco narrativo di venti puntate destinato a lasciare il segno.

L'arrivo dell'attrice premio Oscar rappresenta un evento storico per la soap partenopea, che per la prima volta accoglie una star di Hollywood di questo calibro.

La facoltosa imprenditrice americana giungerà a Napoli come possibile salvatrice dei Cantieri, ancora segnati dal disastro lasciato da Gennaro. I Cantieri Palladini hanno bisogno di liquidità e nuovi investitori, e la Price potrebbe essere la risposta alle preghiere di Marina e Roberto. Ad accoglierla per primo sarà però Raffaele, non senza qualche momento di imbarazzo e goffaggine. Il portiere di Palazzo Palladini farà del suo meglio per essere all'altezza della situazione. Mentre solo in un secondo momento toccherà a Marina e Roberto aprirle le porte di casa loro.

Renato fiuta qualcosa di strano

La trama potrebbe imboccare una direzione inattesa. Eleanor mostrerà un interesse particolare per Palazzo Palladini, al punto da voler soggiornare proprio lì durante la sua permanenza napoletana. Una richiesta curiosa per una donna delle sue possibilità, che potrebbe permettersi qualsiasi hotel di lusso. Raffaele si renderà disponibile a soddisfare ogni sua richiesta, ma non tutti accoglieranno la decisione con entusiasmo.

Renato non si fiderà della Price né del suo entourage, convinto che dietro quella presenza americana si nasconda qualcosa. Il solito Poggi diffidente e sopra le righe, verrebbe da pensare. Eppure chi segue Un posto al sole sa bene che le intuizioni di Renato, per quanto espresse in modo pesante, si sono rivelate spesso azzeccate.

Dove soggiornerà Eleanor?

Le anticipazioni sembrano suggerire che la Price possa trasferirsi alla Terrazza. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia e Luca lasceranno Napoli per andare a trovare Franco e Angela in Sicilia, lasciando così l'appartamento vuoto. A supporto di questa ipotesi c'è, inoltre, una foto promozionale che mostra Raffaele ed Eleanor discutere insieme nella cucina della Terrazza.

Va ricordato che il progetto B&B non è mai stato ufficialmente accantonato, quindi Eleanor potrebbe affittare una stanza e, trovandosi sola, appropriarsi dell'intero appartamento insieme al suo entourage, il cui numero e composizione non sono stati ancora chiariti. La donna, abitando a Palazzo Palladini, avrà modo di interagire con Rosa ma la sua posizione le consentirà di incrociare tutti i condomini.