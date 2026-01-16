La tensione accumulata nelle ultime settimane di Un posto al sole è esplosa nella puntata del 16 gennaio. Gennaro, messo alle strette dal rifiuto di Antonietta di ritrattare la confessione rilasciata in radio, ha perso completamente il controllo. L'imprenditore ha colpito la moglie con un coltello in un gesto disperato e brutale. La donna, fortunatamente, è riuscita a sopravvivere nonostante la gravità dell'aggressione, mentre Gagliotti si è dato alla fuga. Nei secondi finali, inoltre è stato suggerito che l'uomo potesse porre fine alla sua vita.

Un posto al sole: arresto o suicidio per Gennaro

Dopo aver mostrato la brutale aggressione ad Antonietta, la puntata del 16 gennaio si è chiusa con Gennaro ormai fuori controllo, apparentemente pronto a lanciarsi sotto un camion. Non è chiaro se l'uomo abbia deliberatamente deciso di porre fine alla sua vita o se il gesto inconsulto sia solo frutto di uno stato mentale confuso. Sta di fatto che la puntata si è chiusa con questo cliffhanger.

L'ipotesi più probabile è che la polizia giunga prima che possa accadere l'irreparabile. Gagliotti finirebbe così in manette, pagando finalmente per i suoi crimini. Non si può escludere del tutto un gesto estremo, ma tutto lascia pensare che per Gennaro si apriranno le porte del carcere.

In ogni caso, la sua uscita di scena appare ormai certa.

Michele verso la direzione di Radio Golfo 99

L'uscita di scena di Gennaro aprirà la narrazione a nuovi scenari in Un posto al sole. Elena e Vinicio torneranno presto a Napoli per dire la loro sulla vicenda. La figlia di Marina, però, comunicherà la decisione di rientrare a Londra e lasciare la guida di Radio Golfo 99.

La poltrona di direttore resterà quindi vacante e Michele potrebbe essere il nome giusto per occuparla. Il giornalista ha conquistato la fiducia di Ferri e questa nomina rappresenterebbe un traguardo meritato. Archiviata la vicenda Radio Golfo 99, resterà però aperta la questione Cantieri.

I Cantieri cercano un nuovo amministratore delegato

La partita per la poltrona di amministratore delegato dei Cantieri si preannuncia intricata. Vinicio potrebbe rivendicare quel ruolo con l'appoggio di Chiara, anche se finora non ha mai mostrato particolare interesse. Ferri punterà con decisione all'incarico, trovando però sulla sua strada il veto della giovane imprenditrice Petrone. Restano in corsa anche Marina e Filippo. Le anticipazioni non rivelano altro, limitandosi a dire che il nome scelto sarà sorprendente.

Il nuovo AD, chiunque sia, sarà chiamato a confrontarsi subito con l'arrivo di Eleanor Price, facoltosa cliente americana che potrebbe contribuire a risollevare le sorti dell'azienda nella soap partenopea.